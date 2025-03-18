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高息、市值、債券型ETF今年以來績效整理包！00961表現突出、00969B績效5％多

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
股市示意圖。中央社
股市示意圖。中央社

近期，全球市場面臨著劇烈的震盪，投資者的信心受到考驗。在這樣的環境中，選擇合適的投資標的尤為重要。市值型、高股息型和債券型ETF成為了許多投資者的熱門選擇。本文將根據最新的績效數據，幫助您更好地理解這些ETF的表現，並提供一些投資建議。

高股息型ETF的表現

在高股息型ETF方面，根據CMoney、Lipper統計資料顯示，截至3月17日為止，23檔績效均超越大盤，FT臺灣永續高息 (00961) 表現突出，今年以來績效達到 3.7%，群益科技高息成長 (00946) 和 兆豐永續高息等權 (00932) 也表現良好，YTD績效分別為 3.3% 和 3.2%。對於追求穩定現金流的投資者來說，高股息型ETF無疑是一個理想的選擇。

註：報酬率為淨值含息報酬率（％） 資料來源：投信投顧公會，Cmone、lipper，資料截止：2025／03／17
註：報酬率為淨值含息報酬率（％） 資料來源：投信投顧公會，Cmone、lipper，資料截止：2025／03／17

市值型ETF的績效回顧

根據CMoney、Lipper統計資料顯示，截至3月17日止，以往受投資人青睞的元大台灣50 (0050) 受市場震盪影響最大，今年以來的績效為-6.33%，隨後是富邦台50 (006208) 和 元大MSCI台灣 (006203)，績效分別為 -6.28% 和 -6.15%。這些數據顯示，在當前市場震盪的情況下，市值型ETF面臨著較大的挑戰，投資者需特別留意市場的風險。

儘管市值型ETF在長期投資中仍具潛力，但短期內的負回報可能使投資者感到不安，因此在選擇時應謹慎考量。

註：報酬率為淨值含息報酬率（％） 資料來源：投信投顧公會，Cmone、lipper，資料截止：2025／03／17
註：報酬率為淨值含息報酬率（％） 資料來源：投信投顧公會，Cmone、lipper，資料截止：2025／03／17

債券型ETF的績效回顧

在債券型ETF方面，元大零息超長美債 (00969B) 以YTD績效 5.19% 表現最佳，顯示出其在當前市場環境中的穩定性。統一美債20年 (00931B) 和 元大優息美債 (00967B) 分別以 4.82% 和 4.44% 的績效緊隨其後。這些債券型ETF為投資者提供了穩定的收益來源，特別是在市場不穩定的時期，成為風險對沖的良好選擇。

市場的震盪雖然帶來挑戰，但也提供了選擇合適投資標的的機會。希望本文能幫助您在這個不確定的環境中做出明智的投資決策！

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 006203元大MSCI台灣 006208富邦台50 00931B統一美債20年 00932兆豐永續高息等權 00946群益科技高息成長 00961臺灣ESG永續高息 00969B元大零息超長美債 元大優息美債00967B

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