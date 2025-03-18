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9檔台股ETF同一天除息 有5檔完成填息、僅1檔陷入貼息

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
ETF示意圖。圖／ingimage
ETF示意圖。圖／ingimage

本周進入重量級台股高息ETF除息周，初估總發放領息約近190億元，根據CMONEY最新統計，共有16檔將在本周除息，18日則有9檔同步除息，其中，已有5檔完成填息，3檔朝填息前進，但00922國泰台灣領袖50在除息首日陷入貼息窘境。

統計18日除息的ETF中，有4檔月配型及1檔季配型ETF完成填息，包括00900富邦特選高息30、00730富邦臺灣優選高息、00944野村趨勢動能高息、00934中信成長高股息及季配的00921兆豐龍頭等權重。

另外，2檔季配1檔半年配ETF則在填息中，包括群益台灣精選高息（00919）、大華優利高填息30（00896）、及半年配的野村臺灣新科技50（00935）；不過，除息首日唯一陷入貼息的則是半年配的國泰臺灣領袖50（00922）。

00919群益台灣精選高息第8次配息維持新高0.72元，預估年化配息率逾12%，吸引投資人在17日最後搶進卡位，以單日成交量22.89萬張所有台股之冠，日漲幅0.55%，成為上市櫃人氣最旺熱門股。

市場法人表示，台股ETF人氣不減，特別是高息型更受投資人喜愛，00919在除息前連續4天成為台股ETF成交王；今年來不管是在成交量或是報酬率上，都呈現價量齊揚的表現，觀察其成立以來8次配息發配金額分別為0.54、0.54、0.55、0.66、0.7、0.72、0.72、0.72元，可看出其穩定階梯式向上的配息政策，此外，配息金額0.72元，年化配息率為連續8季衝破10%。

據了解，00919的選股邏輯主要為「精準高息」，從市值前300大股票中，挑出今年「已公布」股利的股票，另外再剔除已除息股票，以此挑出高股息個股，讓資金有效率的精準選出高股息個股作為成分股。由於00919的成分股涵蓋全產業，因此，不論何種產業，只要是當年高配息具成長性的股票，都有機會被納入，符合投資人追求配息成長潛力以及實際高配息的雙重需求。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

配息 除息

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