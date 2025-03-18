外資狂賣逾5千億元 櫃買強心針：台債券ETF規模亞洲第一

國際局勢動盪，外資今年以來賣超台股逾5,000億元，櫃買中心董事長簡立忠出面喊話，櫃買債券ETF市場規模持續穩居亞洲第一、配息穩定的現金流有助於強化台灣資本市場韌性。

本周堪稱是台股本季最熱鬧的一周，包含美林論壇、GTC大會、台積電（2330）除息、亞利桑那州州長旋風之旅陸續登場，均影響台股走勢。「櫃買永續債暨ETF論壇」剛好也於18日登場，恰巧替市場打了一劑強心針。

國泰投信董事長張錫認為，主權AI成為科技新戰場，未來大國競爭將更加劇烈，AI提升生產力有助降低勞力成本，可望進一步抑制通膨。張錫對AI的長多看法，與正在登舉行的美林論壇主題不謀而合。張錫強調，台股至2030年前都是多頭市場。

黑石財經執行長温建勳，去年11月以川普商人思維出發，成功預言台積電面臨先進製程赴美、增加CoWoS、擴大美國投資。温建勳認為不確定因素一一成真後，台積電短期反而已利空出盡，即使台積電「被增加」投資金額至2,000億美元，也不用擔心這些談判語言，「台積電的韌性，超乎想像」。以外資今年普遍預估台積電每股純益約60元來看，本益比剩下16倍，長線投資資金分批進場。

綜合群益投信董事長賴政昇、凱基投信董事長丁紹曾、中信金證券事業長張浴澤的看法，認為今年宜分散投資，利用債券ETF成為資產配置的一環，美債20年則有收息優勢，主動式ETF也將是今年資本市場的新選擇。

櫃買去年新增發行53檔永續債，發行金額約達新台幣1,492億元，發行檔數及金額雙雙創下歷史新高，並締造連續四年發行金額突破千億元的里程碑，建議上櫃公司可應善用永續發展債券作為在資本市場籌資工具。

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