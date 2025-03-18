想投資美股QQQ...太貴買不下？009800銅板價替代：10元就買下美國前100大
大家都知道我旗下很多美股員工，而且我鍾愛科技股，像是Nvidia、Apple、QQQ，今天來跟大家分享我為何投資科技股。
Why美國科技股？
領先全球創新動能：美國科技公司擁有全球最強的研發實力，AI、雲端運算、電動車領域不斷突破。
市場表現亮眼：美國科技股長期以來表現亮眼，例如S&P 500科技板塊、Nasdaq 100指數。
Nasdaq 100指數近10年總報酬率為447.53%，年化報酬率為16.17%。
強大品牌壟斷市場：美國科技巨頭，如蘋果、微軟、亞馬遜、Google，擁有全球最強的品牌影響力與市場壟斷優勢。
如iPhone在高階手機市場佔額超過50%。
微軟Office也幾乎壟斷全球辦公室軟體市場，具有很強的定價能力。
如何投資？
如果你對個股有深入研究，會分析公司產品、未來前景、競爭對手的發展情況，並且能夠定期追蹤財報，那麼投資個股可能是一個不錯的選擇。
但如果你沒有時間研究個別企業、也不擅長分析，卻仍想參與美國科技股市場的成長，那麼ETF會是一個不錯的選擇。
我長期持有QQQ，目前報酬率56.37%，QQQ追蹤的是Nasdaq 100指數，一次涵蓋Nasdaq上市的100家公司(排除金融業)。
有朋朋問到如果沒開國外券商、也沒開複委託，而且QQQ一股快500美較難入手，有其他選擇嗎？
國內有一檔009800也是追蹤Nasdaq100指數，股價9.27元（3月7日）相對親民，透過國內證券戶就可以買到
009800中信NASDAQ
2025年2月11日成立
追蹤NASDAQ 100指數
資產規模：27.3億（3月3日）
成份股檔數：100檔（3月3日）
選股邏輯
資產池篩選：美國掛牌交易、Nasdaq全球精選市場或全球市場之股票
流動性篩選：過去3個月平均日成交值需達5百萬美元以上、成分股自由流通市值需達10%以上
市值要求：依市值排序選出100檔成分股標的
權重限制：前5大成分股單一上限15%且合計上限40%、其他成分股上限4.4%
成分股調整
定期調整：每年11月最後交易日為審核基準日，12月第3個星期五生效
不定期權重調整：每年2、5、8、11月最後交易日為審核基準日，隔月第3個星期五後的第1個交易日生效
配息資訊
年配息ETF
預計首次收益分配除息日為2025年11月
主要費用率
經理費0.3%
保管費0.14%
純純心得
機會：009800聚焦美國大型科技股，像是AAPL、NVDA、MSFT、AVGO、META、TSLA等，看好未來科技發展的，如AI、電動車、機器人，是不錯的投資標的。
成分股有Nasdaq龍頭、領導廠商。
沒有開複委託、國外券商，又想參與美股科技公司發展的，009800是不錯的投資標的；股價9.27元（3月7日）相對親民，成分股有100檔，具風險分散效果
風險
009800成分股近58%集中於科技業，產業風險較高，如AI晶片、IC設計，受景氣影響較大
投資ETF前，追蹤指數、持有標的&比重、相關費用、基金規模、流動性都蠻重要的，投資前需多方考量
資料來源：中國信託投信官網、009800公開說明書
◎本文內容已獲純純存股授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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