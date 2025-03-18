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聯準會降息趨勢預期不變 可逢低布局投等債 ETF

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

本周聯準會將召開FOMC會議，對債市投資動見觀瞻。統一ESG投等債15+ETF（00966B）基金經理人張美媛表示，觀察目前通膨等數據，市場預估本次聯準會利率決策會議仍將維持當前利率，最快降息時點可能落在今年年中。降息趨勢不變，建議可逢低布局長天期ESG公司債ETF，不僅能滿足避險、追求穩健收益需求，同時在未來利率逐步調降時，有望為投資人帶來資本利得空間。

張美媛表示，本周全球市場關注18日到19日聯準會會議及3月經濟預測及點陣圖是否偏更鷹派，以及28日個人消費支出指數是否提升等重要數據。其中，投資人最關注的聯準會會議，預期將關注通膨數據、就業市場、市場信心三大方向。

在通膨數據方面， 2月消費者物價指數（CPI）年增率由3%降至2.8%，核心CPI從3.3%降至3.1%，其中，核心服務CPI仍有 4% 以上的成長幅度，下降速度放緩，但本次數據未反映關稅；此外2 月生產者物價指數（PPI）年增為3.2%，核心 PPI 年增也反緩至3.4%，雙雙優於市場預期，但與PCE組成相關的醫療保健和投資服務數據上揚，預估月底將公布的2月PCE數據可能提升。

就業市場方面，整體仍保持穩健，目前尚未顯現政府效率部（DOGE）運作的影響。在市場信心方面，3月密大消費者信心指數暴跌至57.9，為近兩年多低點，反映美國總統川普的政策變數的不確定性，將提高市場投資人的情緒與股債市場的波動。

對於債市操作，張美媛表示，00966B走勢主要受到美國基本利率及公司債信用利差的影響，若未來經濟數據改善或通膨壓力升溫，導致公債殖利率大幅回升，或是關稅政策變數與經濟衰退疑慮加深，使信用利差持續擴大，則可視為債券ETF逢低布局的好機會。在中長期聯準會降息循環大趨勢下，透過00966B可卡位長線行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

聯準會 通膨

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