美元直直落！衰退來了嗎？歐洲復興概念ETF看這幾檔

不久前，伊森有跟大家提到美元仍在高檔盤旋的觀點，結果在接下來幾天就非常戲劇化的大跌，許多投資人會在想，是不是已經驗證了所有市場都在反映衰退預期呢？連匯率市場都跟著大跌，在衰退預期這點上伊森認為是正確的，市場確實在反映衰退預期，這點與關稅站還有政策不明拖不了關係。

不過另一個重要原因是在歐洲，從上圖可以看到近期美元指數大跌與歐元大漲幾乎是完全的負相關，主要是德國打算放寬憲法規定的「債務剎車」緊箍咒，釋放更多投資來支撐經濟。

另外，還將設立 5000 億歐元的特別基金針對國防投資，預期國防開支將會超過 GDP 1% 且不受債務煞車機制的限制。

要知道歐盟體系裏頭，過去舉債限制最嚴格的就是德國，如今連德國都鬆手債務紀律，希望釋放更多資金到市場，特別是在國防開支上，伊森認為就是在釋放二個訊息給市場：

1. 德國帶頭拚經濟：德國都鬆手舉債了，那整個歐元區的財政政策就會更有空間進行刺激，根據Reuters和Bloomberg報導，德國此舉可能使2025年GDP增長0.5-1%，市場預期歐元區經濟復甦（特別是德國作為歐元區最大經濟體），推升歐元需求。

2. 帶動歐洲景氣復甦預期：有政府花錢+投資，經濟自然有機會更快復甦，歐元需求也跟著增強，近期歐元區PMI仍在收縮區但已經開始逐漸向擴張區靠近，似乎也在反應景氣觸底的可能性。

而若說起舉債或是減稅刺激的套路，就不得不談起幾年前英國硬搞「減稅刺激」的政策。可能會有讀者在想，明明都是類似的舉債、減稅刺激經濟的政策，為何德股與歐洲市場如上圖噴出看待，但過去英國發動類似做法卻大跌？

重點還是在市場對德國財政體質的信心勝過於英國本身財政體質，過去市場擔憂赤字和通膨失控，而且當時的特斯拉政府迅速倒台，導致英鎊兌美元暴跌（最低1.03，創37年新低），英國10年期國債殖利率短時間飆升（從3.2%升至4.5%），引發養老金危機（LDI策略崩盤）。

但德國的債務情況相對健康，所以市場比較願意買帳，德國債務/GDP比約60%（此為2024年數據，遠低於英國的100%），財政狀況較佳，市場對其信心更高，因此歐元上漲而非下跌。

綜上所述來看，這也是導致美元大跌的原因，歐元是美元指數中重要的成分，歐元的大漲相對就是壓抑美元的漲勢。

而對讀者來說，可能會有人擔憂德國債券殖利率在近期飆升30個基點，是否會衝擊到德國的金融機構與養老基金這類持有大量國債的買家，進而造成先前英國的養老基金危機重演。

伊森在此認為狀況不如過去想的嚴峻，因為德國的殖利率波動在這次的政策宣導下上升的幅度為30個基點，遠低於當時英國的130個基點，而且德國金融系統相對更穩健（資本充足率高，如德意志銀行約14%），短期衝擊有限，長期可能因經濟復甦而受益，所以我們才會看到德股不停創新高。

市場實際上需要去擔心的，仍然是川普對歐盟的關稅政策使否會衝擊到德國的出口業務，尤其是在汽車業上的影響，總歸回來還是要看搖擺人川普的方向才能確保德國能舉起歐元區復甦大旗的重任。

最後伊森也以簡單的表格總結「德國放寬財政、歐元走強」可能帶動的台股受惠族群ETF，並各自點出關注重點：

◎已獲得投資伊森授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

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