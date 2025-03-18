0050跟006208市值型ETF熱…0056、00878、00919還能存？達人：看適不適合自己

＊原文發文時間為3月14日

高股息ETF還是首選嗎？

最近市值型ETF因0050 vs 006208又變熱門話題，有不少原本投入高股息ETF的大大開始動搖。不知道還要不要繼續定期定額0056、00878、00919…等高股息ETF，還是應該改買市值型ETF了，這樣是不是會「更賺錢」？先來講個故事...

老王是一個退休的農夫，他有一片種滿蘋果樹的果園，每年蘋果成熟後就把蘋果賣掉，賺到一筆固定的收入，這筆收入就像是高股息ETF的配息，「定期」給老王帶來現金。

對他來說，這片果園是他退休生活的一大依靠，他可以用賣蘋果的錢去市場買菜、繳水電費，又或是存起來應付意外開支。他喜歡這種穩定的感覺，因為每個月都有進帳，讓他安心不少。當然，果園的價值（資本）不會突然暴漲，但他也不在意，因為他追求的是穩定現金流，而不是帳面上的財富成長。

阿明則是有更遠大的夢想，他想要打造一個能全國展店的連鎖品牌。為了這個計畫，他只從獲利中提領最低限度的薪水，其它多出來的盈餘都再繼續投入擴展事業，像是開發新菜單、建立品牌形象，甚至砸錢做廣告...等，為的就是讓更多人知道他的品牌。只要未來品牌價值提升，最終資產價值會大幅超過現在能提領的盈餘。

這就像市值型ETF（0050、006208），成分股配發的股息比例低，就是要讓更多資金再繼續投入事業成長，專注在資本增值。長期來看，資產會隨著市場成長而越滾越大。

所以市值型選的很多電子股，為什麼每年賺那麼多錢，股利、殖利率卻不高？因為他們要把盈餘留起來轉為「資本支出」，拿去投資新技術、擴展市場，短期內看不到現金流，但長期來看，方向正確的話，公司價值會快速成長，最後獲得更大的收益。

順便講另一個話題，最近006208不是說會推出策略來應對0050的降費用及分割嗎？很多網友大大就有提議，改成「不配息」的制度，這個用意就是讓資金留在ETF裡面直接再投入、繼續複利的概念，那這又跟配息，我們領到錢以後，自己再投入有什麼差別？

第一是稅的問題

如果ETF配息，如果股利的來源是公司發放的股息，這部分就需要課稅，甚至金額高，還可能要繳到二代健保補充保費。但如果ETF不配息，直接把錢留在裡面，就不會有這些問題了，報酬率不會因為稅的問題而被削減。

第二是紀律、使用靈活的問題

不配息的ETF等於強制把股息再投入，不能選擇把股息拿來小確幸XD，這適合想長期滾動資產，追求最大化報酬的人。

因此股市長期成長下，市值型ETF的總報酬率會比高股息ETF好，但哪一種方式比較好沒有一定答案。高股息ETF適合想要有穩定現金流的人，不管是現在的生活補貼、未來的退休計劃，或者單純希望投資能夠定期帶來可用的現金，高股息ETF是一個不錯的選擇。市值型ETF則是適合暫時沒有現金流需求，希望把資產最大化成長、追求未來財富爆發的人，適合完全不需要現金流、願意放長線釣大魚的投資人。

投資沒有絕對的好壞，只有適合自己的選擇。兩種策略各有優勢，關鍵是想要什麼？這其實就像選工作，有些人喜歡「穩定薪水+年終獎金」，有些人則更願意「薪水低點，但能參與分紅、享受股權增值」，兩者沒有絕對的好壞，只有適不適合自己的財務目標。

如果想要固定現金流，定期有錢進來，選高股息ETF，讓投資成為現金提款機；如果願意長期等待，專注資本成長，市值型ETF就會是最好的夥伴。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。