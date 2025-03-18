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元大金（2885）還原殖利率為7.34％！棒棒：0050、0056、00713賺了很多管理費

聯合新聞網／ 我是棒棒
股市示意圖。中央社
股市示意圖。中央社

元大金配息開獎

暨玉山金後成為第二家公布配息的金控，3/14董事會通過配發股利1.85元創史上新高，盈餘配發率達67%。

其中，現金股利為1.55元，股票股利為0.3元，若依照3/17收盤價35.7計算，還原殖利率為7.34%，好驚人！

從近5年的營收表現來看，扣除掉2021年承接2020年全民瘋股市交易紅利，每一年逐年成長，真的很會賺；直逼金控三雄中的中信金。

元大金我很早就持有，但就是一直擱著，我早期的心力都放在合庫金、第一金、台新金，反倒是合庫金和台新金變得很弱，而元大金從短短幾年從10多元已經漲到3開頭，讓我開始重視這檔金控。

ETF界中幾檔有名又具績效的也是元大金貢獻，比如0050、0056、00713，賺了很多管理費。

依照這次配發的股息來算，如果要月領1萬元，那本金需要276萬，張數要持有77.4張，另外因為有配股票，還可以獲得2.3張的股票，那些成本10多元買進的投資人，現在的心情應該爽翻。

下一檔會是誰開獎呢？

◎本文內容已獲 我是棒棒 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 0056元大高股息 00713元大台灣高息低波 2885元大金 2891中信金 ETF

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