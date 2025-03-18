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00922為何績效贏過0050、006208？專家：台積電疲弱成為「隱藏祝福」

聯合新聞網／ 綜合報導
股市示意圖。圖／本報資料照片
股市示意圖。圖／本報資料照片

台股今年以來表現弱勢，自年初（1/7）高點23943.95點以來，截至上週五（14日）下跌將近2000點，昨（17）日在台積電止跌領漲之下，指數小漲150點收在22118.63點。這段期間，市值型ETF績效排名也迎來大洗牌，由於台積電表現疲弱，重壓台積電的0050、006208失足落馬，反而是第二代市值型ETF 00922趁勢上位，績效輾壓老牌市值型ETF。

觀察老牌市值型ETF 0050、006208，持有台積電作為成分股的占比，隨著台積電市值不斷擴大，已經來到55%；第二代市值型ETF 00922受到金管會規定單一成分股占追蹤指數市值比重上限30%，含「積」量僅為28.84%，過往這被認為是緊箍咒的規範，在如今台積電疲弱走勢之下，卻成為隱藏祝福。

攤開這三檔新舊ETF績效可見，0050、006208近1年來績效皆為17%，其中又以006208略勝一籌，但台積電這半年來股價不斷盤整，00922後來者居上，不管是近6個月、近3個月、近1個月的績效皆較優，也因此逐漸成為投資人關注焦點，也反映出單一成分股權重超過一半，恐導致風險過於集中的疑慮。

00922規模已突破200億、受益人數達13.3萬人，是僅次於0050、006208的規模第三大ETF，今（18）日除息0.63元，若以17日收盤價21.11元計算，單次殖利率2.98%，年化殖利率為5.96%，今股價以20.40元開出，相較前一日等同於打了96.6折，投資人可趁機入手。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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