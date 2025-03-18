00713、00919震盪中仍穩穩配高息！杉本精算合理價位區間：現在買撿便宜

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投資00713、00919多少年可回本，以及投資報酬率如何。影片會著重於介紹這兩檔ETF，同時也帶大家比較這兩檔的合理價位。

2023到2024年可以說是ETF的元年，各式的ETF蓬勃發展，尤其是高股息ETF，動輒6－10％的殖利率搭配季配、月配，深得投資人喜愛，規模成長非常快速。

00713元大臺灣高息低波，今年除了配出高股息外，股價也是非常穩定，追漲也抗跌。另外00919群益精選高息穩穩配息外，規模也是不容小覷。

投資評比（股價以2月13日為基準）

00713的資產規模目前為1253億元，目前評估起來成長空間還相當大。 另外00919的資產規模為3134億元，已經是巨獸等級。 目前00713的成本價為5萬4千元左右，相比於00919的2萬3千3百元來得高一些。 除此之外，00713成分股為50檔，每年調整成分股兩次；而00919成分股為30檔，每年調整成分股兩次。 依據00919的選股邏輯，選到的是半導體以及航運股。而00713成分股的產業比例為金融以及通信股，兩檔的ETF產業不太一樣。 在配息頻率上，0073、00919皆為季配。 在內扣費用方面，00713內扣費用約0.86％、00919內扣費用約0.45％。

報酬率如何？

以00713目前季配1.4元，在54元內的價格購入，殖利率能有10％以上；在50.9以內的價格購入，則殖利率有11％以上。

00919以季配0.7元估算，如果想讓每張的息值固定在12％以上，就可以趁價位來到23.3元以下多買來降低成本；在21.5元以內的價格購入，則殖利率達13％以上。

那如果現在買入00713以及00919，分別要幾年才能回本？

以配息的角度來看，以前00713股價54元，每季配息1.4元計算，每年配息5.6元。

若現在買入，則需要9.7年就可以把投資的金額成本回收，後續就是零成本的投資了。

那另外00919呢？以目前00919股價23.3元，每季配息0.7元計算，每年配息2.8元，若現在買入，則只需要8.4年就可以把投資的金額成本回收。

由此可發現，若以領息角度來看的話，00919成本回收的速度會比00713來得快一些。

00713以及00919的優點

00713優點：成分股產業類別分散，避免重壓單一產業或個股，比較能夠抵禦產業波動的風險。

採多因子篩選成分股，考量因素兼具獲利能力、ROE、股價波動度等，成分股品質較有保障。

00919優點：9－10％潛能見度，到今年第二季都沒什麼問題，相信未來也能穩定配息。

目前股價23.3元左右，對於配發的股利來說是相對便宜的。

若每月定期定額一張00713，並將股息再投入，多久可以達到穩定現金流？

如上表所示，以00713股價54元、配發股利1.4元為例，一年購買12張00713，年領息為67100元，可用股息再購買1.2張00713。

這樣一直維持每月購入一張，每季將股息持續買入00713，在第二年可達到一萬元被動收入，第四年可達到兩萬元被動收入，第五年可達到三萬元被動收入，這個就是福利的效果。

再以00919比較，同樣的購買方式，以00919股價23.3元，配發股利0.7 元為例，在第四年可達到一萬元被動收入，第六年可達到兩萬元被動收入，第八年可達到三萬元被動收入。整體的每月被動收入增加表如上所示，00713、00919 所需的投資成本不同。

判定便宜價、合理價、昂貴價

00713股價54元，便宜價、合理價、昂貴價分別為「48.9 元、59.7 元以及 70.8 元」。

00919股價23.3元，便宜價、合理價、昂貴價分別為「22.3元、27.5元及32.5元」。

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