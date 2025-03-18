00713、00919震盪中仍穩穩配高息！杉本精算合理價位區間：現在買撿便宜
－以下為影音內容－
投資00713、00919多少年可回本，以及投資報酬率如何。影片會著重於介紹這兩檔ETF，同時也帶大家比較這兩檔的合理價位。
2023到2024年可以說是ETF的元年，各式的ETF蓬勃發展，尤其是高股息ETF，動輒6－10％的殖利率搭配季配、月配，深得投資人喜愛，規模成長非常快速。
00713元大臺灣高息低波，今年除了配出高股息外，股價也是非常穩定，追漲也抗跌。另外00919群益精選高息穩穩配息外，規模也是不容小覷。
投資評比（股價以2月13日為基準）
00713的資產規模目前為1253億元，目前評估起來成長空間還相當大。
另外00919的資產規模為3134億元，已經是巨獸等級。
目前00713的成本價為5萬4千元左右，相比於00919的2萬3千3百元來得高一些。
除此之外，00713成分股為50檔，每年調整成分股兩次；而00919成分股為30檔，每年調整成分股兩次。
依據00919的選股邏輯，選到的是半導體以及航運股。而00713成分股的產業比例為金融以及通信股，兩檔的ETF產業不太一樣。
在配息頻率上，0073、00919皆為季配。
在內扣費用方面，00713內扣費用約0.86％、00919內扣費用約0.45％。
報酬率如何？
以00713目前季配1.4元，在54元內的價格購入，殖利率能有10％以上；在50.9以內的價格購入，則殖利率有11％以上。
00919以季配0.7元估算，如果想讓每張的息值固定在12％以上，就可以趁價位來到23.3元以下多買來降低成本；在21.5元以內的價格購入，則殖利率達13％以上。
那如果現在買入00713以及00919，分別要幾年才能回本？。
以配息的角度來看，以前00713股價54元，每季配息1.4元計算，每年配息5.6元。
若現在買入，則需要9.7年就可以把投資的金額成本回收，後續就是零成本的投資了。
那另外00919呢？以目前00919股價23.3元，每季配息0.7元計算，每年配息2.8元，若現在買入，則只需要8.4年就可以把投資的金額成本回收。
由此可發現，若以領息角度來看的話，00919成本回收的速度會比00713來得快一些。
00713以及00919的優點
00713優點：成分股產業類別分散，避免重壓單一產業或個股，比較能夠抵禦產業波動的風險。
採多因子篩選成分股，考量因素兼具獲利能力、ROE、股價波動度等，成分股品質較有保障。
00919優點：9－10％潛能見度，到今年第二季都沒什麼問題，相信未來也能穩定配息。
目前股價23.3元左右，對於配發的股利來說是相對便宜的。
若每月定期定額一張00713，並將股息再投入，多久可以達到穩定現金流？
如上表所示，以00713股價54元、配發股利1.4元為例，一年購買12張00713，年領息為67100元，可用股息再購買1.2張00713。
這樣一直維持每月購入一張，每季將股息持續買入00713，在第二年可達到一萬元被動收入，第四年可達到兩萬元被動收入，第五年可達到三萬元被動收入，這個就是福利的效果。
再以00919比較，同樣的購買方式，以00919股價23.3元，配發股利0.7 元為例，在第四年可達到一萬元被動收入，第六年可達到兩萬元被動收入，第八年可達到三萬元被動收入。整體的每月被動收入增加表如上所示，00713、00919 所需的投資成本不同。
判定便宜價、合理價、昂貴價
00713股價54元，便宜價、合理價、昂貴價分別為「48.9 元、59.7 元以及 70.8 元」。
00919股價23.3元，便宜價、合理價、昂貴價分別為「22.3元、27.5元及32.5元」。
◎本文內容已獲杉本來了授權，未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言