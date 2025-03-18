00878今股息發放127張領息6萬多！存股哥：股災還能一季穩定配6-7％

3/18什麼日？00878股息發放日，這一季我以127張參加除息，領息$63,500，從一開始的幾千塊股息累積到現在的6萬多，這些都是一路上無懼逆境，堅持下來的成果。

我目前張數133張均價19.69，帳面+$281,960(10.77%)，這兩個禮拜大盤有比較明顯的回檔，我的00878帳面獲利也掉了14萬左右，但我相信以00878的實力，實在不用擔心。

具體來說為什麼不用擔心？2022年的股災還能一季穩定配6%-7%，2024年高股息降息照樣配8%以上，00878已經一再證明它面對空頭的實力，你有00878真的不用怕股市的震盪。

另外00878的成分股有為數不少的金融股，權重高達22.88%，這些金融股又提供了00878更好的耐震力，加上去年金融股表現都很好，今年下半年配息可期，屆時單季殖利率破3%也不要覺得意外。

至於6萬多股息我已經想到要買什麼了，應該會買1張00878股息再投入，剩下的繼續買黃金，近期黃金漲勢這麼兇猛，用來防守的資產竟然變成攻擊型資產，股息換黃金我是覺得滿划算的，反正股息那麼多，每個月源源不絕的現金流，優質資產換優質資產完全沒毛病。

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