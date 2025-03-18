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見「借貸、負債」就下意識去排斥確實可惜！存股哥：用00878、台積電、0050示範

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
股市示意圖。中央社
股市示意圖。中央社

＊原文發文時間為3月16日

我一直認為負債不是洪水猛獸，與其一直去抗拒，倒不如好好認識負債的力量，當然你可以選擇不要借貸，但如果看到借貸、負債這樣的字眼，就下意識地去排斥，那確實比較可惜一點。

「負債」這件事遍佈生活之中，與你我都息息相關，從小開始的刷卡消費，大到貸款買房置產，這些都是負債，但很奇怪的是大多數的人對刷卡、房貸、車貸不會有什麼意見，但如果拿去投資，他們都變成反對派。

我認為重點不是在於「負債」這件事，而是使用者的財商知識是不是足以讓負債發揮出更強大的力量，用得不好的人照樣欠下一堆卡費還在繳卡循，用得好的人卻可以把的負債當成放大本金、加速複利的利器。

以我個人為例，目前槓桿部位最大的是股票質押，但質押有個最大的風險就是「斷頭」，即維持率過低，但你又無法即時回補，你的擔保品就會被券商清算，償還本金後剩下的才會退還給你。

很多人看到「斷頭」兩個字就覺得質押是非常不好且風險又大的工具，但毫無例外他們不會仔細的去分析維持率、負債比以及可以承擔的下跌幅度等等數據。

在我過去的文章也聊過很多次質押的風險，以我個人的經驗還有試算的結論來看，你要被斷頭還真的不是一件很簡單的事，這篇文章再來試算一次，質押的風險是不是真的如你想像中的那麼大。

就用最具代表性的00878、台積電、0050來質押，試算從去年7/11-8/5，大盤指數經過單日1803，期間跌幅從24390點跌到19830點（共跌4560點，18.69%）的結果。

條件就是各質押10張，初始維持率控制200%，這樣借貸的金額為擔保品總值的一半，以下直接算結果給你看。

00878

股價從24.66跌到21.12，維持率從200%降為171%。

台積電

股價從1080跌到815，維持率從200%降為150%

0050

股價從202.75跌到158.75，維持率從200%降為156%

可以看到就算在短時間的劇烈跌幅中，維持率降較多的台積電跟0050，也還不至於讓你面臨追繳的程度，追繳的維持率依券商而有不同，大約在130%上下，而你還有再質押這個絕招可以提升維持率。

如把擔保品再質押，你的整戶維持率還是可以維持在200%以上，再撐個18%的跌幅也是綽綽有餘，這裡的詳細數字各位有興趣再自行試算。

「我唯一知道的，是我一無所知」，這是著名哲學家蘇格拉底的名言，我自己也是在開始學習並認識負債以及這些工具之後，總資產開始有了質（現金流）與量（總市值）的飛躍。

別人的所有意見跟看法一點都不重要，你自己在旅途中的體悟才是真的。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 00878國泰永續高股息 2330台積電 ETF 質押

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