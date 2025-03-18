歐亞股ETF 擁抱錢潮

近一周整體股票型ETF獲80.0億美元資金淨流入，主要為歐洲市場與亞洲市場分別獲60.2億、26.0億美元資金淨流入，日本也獲2.1億美元淨流入，但美國市場遭58.6億美元淨流出，中國與拉美市場也分別遭淨流出4.2億與1.2億美元資金。

美加與美歐關稅攻防持續，拖累美股續弱，更出現少見的資金淨流出。反觀人行重申將擇機降準降息、適度寬鬆的貨幣政策，政策利多預期推動陸股逆勢收紅。

富蘭克林證券投顧表示，川普關稅政策內容反覆多變擾亂信心，也將影響主要央行貨幣政策路徑，未來一周關注聯準會利率會議的經濟展望及政策指引，將作為投資的重要風向球，預期在關稅及總經前景明朗前，金融市場仍將隨消息面波動，建議已進場增持防禦部位度過波動期。

此外，目前評估川普政府將關稅政策作為談判的手段之一，終極目標仍希望達到讓美國再次偉大（MAGA）的政策目標，全面貿易戰並非基本情境，短線美國經濟放緩實為本波循環中期的正常現象，未來12個月衰退風險仍低，投資人無須因短期數據波動而過度擔憂。

富蘭克林證券投顧建議核心及防禦配置首選美國平衡型、非投資等級債券型及高評級複合債券型基金，積極型股票投資部分，S&P500指數波段修正10%後出現反彈，短線關注輝達GTC大會能否提振市場對AI科技股的信心，預期美股將在年線附近反覆震盪測底，建議以大額定期定額加碼科技、創新科技及美國小型股票型基金， 並可搭配防禦中帶有成長利基的公用事業產業，同時留意大中華股市及俄烏停火受惠標的（歐股、東歐及新興市場）的操作機會。

群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕指出，近期美股走勢震盪，主因政策雜音牽動市場投資情緒，在短期市場情緒承壓下，也壓抑股市表現。後市來看，短期市場在不確定性尚未平歇下，市場波動難免，不過美國的經濟與企業獲利表現仍相對穩健，加上聯準會政策也還有調整空間，皆有助為美股表現提供支撐力道，中長期而言仍不看淡。

不過，短期市場情緒謹慎，建議穩健型投資者，不妨透過多元產業配置方式，以平衡投資組合波動，產業方面，包括AI應用、金融、美國製造等題材可留意。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。