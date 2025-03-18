台股ETF 受益人 再創新高

台股大盤上周續跌2.7%，連續兩周大跌，根據集保戶股權分散3月14日最新統計資料顯示，67檔台股ETF受益人，近一周增10.8萬人，總人數來到1,063.3萬人，連續兩周創下歷史新高。

單周包括群益台灣精選高息（00919）、元大台灣50、國泰永續高股息、元大高股息等ETF受益人增加都逾萬人，顯見投資人趁大盤回檔之際逢低買進台股ETF。

由於台股ETF投資的低波動優勢勝過個股，群益投信ETF研究團隊建議投資人可以台股ETF作為投資工具，採用定期定額分批買進方式，有效分散不同時點進場風險，掌握台股不同產業的投資契機。近來因盤勢下跌，吸引存股族以用更低的成本，加速累積張數。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，技術線型方面，台股指數目前跌破季線，但半年線與年線仍持續往上，MACD翻負，等待融資金額減少，籌碼沉澱，有利後市多方格局。

整體看來，AI仍為中長線趨勢，惟短期籌碼較為凌亂，考量AI仍為中長期正面趨勢，加上台股企業獲利今年仍有15%成長率，預期第2季台股將處於區間震盪格局，靜待大盤落底，惟後市仍不看淡，遇到大盤大跌時可逢低分批加碼布局。

大華優利高填息30經理人郭修誠表示，儘管川普當選後，受到地緣政治的影響，AI相關類股的表現出現修正，但對於今年AI產業整體看法依然正向。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。