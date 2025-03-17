00919成交衝22.89萬張居冠、連三交易日登最熱ETF

台股17日開高後雖漲幅收斂，但終場仍上漲150.58點，收在22,118.63點，22,000點大關失而復得。觀察今日上市櫃2,178檔股票成交量前十名中就有五檔是ETF，其中，群益台灣精選高息（00919）因第8次配息維持新高0.72元，預估年化配息率有望達12%，將於18日除息，因此吸引投資人在17日最後搶進卡位，以單日成交量22.89萬張所有台股之冠，日漲幅0.55%，成為13日上市櫃人氣最旺熱門股。

台股17日成交量前十大依序為群益台灣精選高息22.89萬張、群創21.52萬張、華邦電15.41萬張、元大滬深300正2成交13.23萬張、擎亞9.69萬張、南亞科9.32萬張、廣宇8.81萬張、群益ESG投等債20+成交7.68萬張、國泰永續高股息7.45萬張、復華台灣科技優息6.67萬張、

台股ETF的人氣不減，特別是高息型更受投資人喜愛，群益台灣精選高息已連續三天成為ETF成交王。市場法人表示，觀察其成立以來8次配息發配金額分別為0.54、0.54、0.55、0.66、0.7、0.72、0.72、0.72元，可看出其穩定階梯式向上的配息政策，此外，配息金額0.72元維持新高，年化配息率為連續8季衝破10%，深受許多投資人、存股族的喜愛，因此搶在除息最後買進日前上車的投資人紛紛卡位，顯示出穩定持續配高息的台股ETF還是最受投資人喜愛。

據了解，群益台灣精選高息的選股邏輯主要為「精準高息」，從市值前300大股票中，挑出今年「已公布」股利的股票，另外再剔除已除息股票，以此挑出高股息個股，讓資金有效率的精準選出高股息個股作為成分股。由於群益台灣精選高息的成分股涵蓋全產業，因此，不論何種產業，只要是當年高配息具成長性的股票，都有機會被納入，符合投資人追求配息成長潛力以及實際高配息的雙重需求。

群益台灣精選高息經理人謝明志表示，1月景氣對策信號雖轉呈黃紅燈，不過其中出口受惠AI應用商機熱絡而轉為紅燈，惟銷售面、M1B燈號分數減少，主因春節因素干擾，以及部分產業上月已提前備貨。另領先指標經回溯修正後轉為上升，同時指標亦續呈上升，顯示當前國內景氣維持溫和成長，加上台灣企業獲利2025年增預估有雙位數增長水準，對於台股長線多頭看法不變。

不過，川普2.0隨時可能引發市場震盪，要能抵禦金融市場的波動度，配置中不可或缺的即是ETF，特別是高息資產具備易漲抗跌的特性，其有息保護亦相對不受利空衝擊，投資價值將明顯優於一般資產，不失為投資人穩健投資的好選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。