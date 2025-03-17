富邦台灣旗艦動能50 ETF 19日起掛牌上市

富邦投信募集發行之富邦台灣旗艦動能50 ETF，自114年3月19日起掛牌上市，並得辦理融資融券

臺灣證券交易所表示，富邦投信募集發行的「富邦台灣旗艦動能50 ETF證券投資信託基金」 (簡稱：富邦旗艦50，證券代碼：009802)受益憑證，將於3月19日掛牌上市，並得辦理融資融券。

證交所表示，根據送件資料顯示，富邦旗艦50（009802）標的指數為「臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數」(簡稱「台灣旗艦動能50指數」)，以臺灣上市上櫃公司為母體，自市值前200大股票，經流動性、波動度及獲利能力篩選後，依據動能指標、考量動能反轉並顧及產業平衡，擇優挑選50檔成分股，表彰臺灣市場具投資動能之旗艦型股票組合績效表現。

證交所表示，包含上述ETF，集中市場掛牌上市ETF將達180檔。國內ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。