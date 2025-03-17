投資人逢低布局美股標的 這檔ETF規模大增

永豐美國500大ETF（00858）在2025年3月10日持股中，能源與工業等川普支持的非電子產業占比達60%，具抗跌優勢，且為追蹤美股大盤市場上少數有配息機制的ETF。今年以來截至3月10日，該ETF規模激增111%，買氣旺盛，凸顯投資人對其信心。

美國股市近期因「川普經濟學」短期效應而波動加劇，市場關注美國經濟是否能重拾偉大。川普坦言今年經濟衰退風險猶存，但其首席經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）樂觀預測，第2季經濟將迎來「起飛」。哈塞特（Kevin Hassett）指出，4月有望解決貿易不確定性，減稅政策將於第2季全面發力，抵消關稅衝擊，並預估第1季GDP維持正增長，第2季將在減稅推動下實現顯著躍升。

為實現長期經濟成長，川普政府推出多項關鍵措施。首先，能源自產政策將帶動美國石油與天然氣產業擴張。能源部長於2025年3月7日透露，為達成川普將戰略石油儲備補充至最大容量的目標，需投入200億美元並耗時五至七年，同時承諾加速許可審批，利好能源企業。其次，川普致力重振造船業，強化國防與商業基礎。2025年2月27日發布的行政命令草案要求政府在六個月內制定海事行動計劃，推動航運及相關產業發展。

此外，面對36兆美元的政府債務與每年高達17%預算的利息支出，減債成為焦點。由馬斯克領軍的「效率政府」計畫削減1兆美元支出，透過取消冗餘合約、減少外援與裁員，實現「大國小政府」，釋放資源予民間企業。

這些政策尤其利好能源與工業等非電子產業。永豐美國大型500股票ETF經理人林永祥認為，儘管短期股市震盪，長線投資機會已然浮現，投資人不妨趁低檔布局。在台灣想要投資美股市場，最簡單的方式就是透過投信發行的美股ETF，而其中追蹤美國大型企業的永豐美國500大ETF憑藉攻守兼備的特性脫穎而出。

永豐投信強調，00858 ETF專注於市值篩選邏輯，美國大型股受惠於川普2.0政策紅利，成為長線布局美國市場的理想選擇，隨著政策逐步落地，有望為投資人帶來長期價值。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。