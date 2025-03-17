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海外股票型ETF受益人突破150萬人 00757為今年人氣王

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
ETF示意圖／ingimage
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受到川普關稅政策衝擊，美股今年以來震盪劇烈，投資人避險情緒上升，不過統計74檔海外股票型ETF，仍有34檔受益人數不減反增，新增超過18萬人，使得全體海外股票型ETF受益人總數，攀升到156.6萬人，增幅達13.2%。

根據統計，受益人數增加超過萬人的海外股票型ETF，以美國為主要市場，主要是川普「美國優先」的政策，吸引投資人趁拉回進場布局。其中人氣王為海外ETF股王統一FANG+（00757），今年以來大增3.16萬人，推升受益人數突破9萬人，創下歷史新高。

投資專家表示，00757十檔成分股全是AI趨勢浪頭上的龍頭股，包括全球市值王蘋果、GPU晶片王輝達，四大CSP雲端供應商微軟、亞馬遜、GOOGLE、META，儘管市場波動加劇，這6檔龍頭依舊占據美股市值前6大的霸主地位不變，展現大者恆大的優勢，另外還有ASIC晶片王博通、串流影音王Netflix、全球資訊服務管理巨頭ServiceNow、資安龍頭CrowdStrike。

投資專家指出，輝達等重量級AI股從2月中旬開始下跌，雖然目前僅剩蘋果市值在3兆美元之上，但輝達本周GTC 大會將於美西時間3月17日至21日在加州聖荷西登場，各界除聚焦於執行長黃仁勳的演講外，還將關注多家企業將在展覽上推出的新產品、服務與技術，有機會帶領輝達市值再戰3兆美元，並重新提振跌深的AI族群投資信心。

理財專家表示，目前市面上有不少ETF持股也含有這些科技巨頭，但00757十檔成分股為等權重設計，成分股占比平均都是10%，貢獻力道也相對平均。由於AI長線趨勢向上不變，龍頭股在此波修正過後，估值回到合理區間，未來的反彈彈跳力、修復力可期，可望嘉惠00757長線看俏。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 輝達

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