台股ETF受益人數創高 兩周增加逾20萬人

全球貿易衝突持續升溫，加深市場對美國停滯性通膨的預期，美股持續修正，拖累台股走勢。不過，台灣上市櫃企業2月營收創歷年同期新高，基本面有撐，投資人順勢低接。根據最新一周集保戶股權分散統計資料顯示，台股ETF受益人數周增逾10萬人，再創歷史新高，兩周增加逾20萬人，顯示ETF買盤已成支撐台股的重要力量。

而隨著即將進入ETF除息周，高股息ETF再成市場寵兒，上周台股ETF受益人數增幅前十名中，有五名為高股息ETF，仍以季配型最受歡迎。其餘包含市值型、綠能與電動車相關主題型ETF皆有入榜。

至於海外ETF受益人數周增2.4萬人，近三周以來增加逾10萬人，今年以來受益人增幅高達12%，在三類ETF中成長最快，且仍以追蹤費城半導體、Nasdaq 100，及S&P 500等指數的海外ETF最受青睞，顯示相信美股只是「技術性回調」的投資人仍多；值得一提的是，陸港股槓桿型ETF上周受益人數增量擠進前十名，顯示近期陸港股表現不受美股下跌影響，投資人認為陸港股仍有上漲空間。

在債券ETF受益人數方面，受益人數較上周增千人，終止連兩周減，但今年以來受益人數仍較去年底減少逾2%，顯示股市回檔後估值趨於合理，反而較債市更吸引投資人。且受益人數增量集中在非投等債與投等債ETF，凸顯多數投資人看好美國經濟韌性，也對企業未來營運前景仍具信心。

中國信託投信基金經理人張圭慧表示，美國經濟衰退疑慮籠罩，拖累上周主要股市大跌，台股也摜破年線。整體而言，近期川普交易持續修正，是全球金融市場當前的主軸。今日台股隨上周五美股大漲迎來反彈，但遇年線壓力仍大，在法人賣壓未減輕前，台股短期內恐難脫區間震盪整理格局。

不過，張圭慧表示，當前市場情緒雖偏保守，但觀察美股基本面仍穩健，尤其科技板塊仍處於AI技術爆發性成長的關鍵時刻，回檔反而使得估值更趨合理；另觀察台股上市櫃企業迎來最強2月營收，且許多公司法說強調AI需求仍強勁，顯示台股有基本面支撐。而GTC大會召開在即，AI指標股輝達可望發布新一代伺服器GB300，若能帶領AI相關供應鏈止跌回穩，科技股有機會重回主流，建議投資人把握市場調整機會，逢低布局半導體ETF；而高股息ETF成分股囊括獲利穩健且低基期的傳產類股，亦可發揮降低波動的效果。

海外ETF方面，以美股相關的主題型ETF持續吸引投資人目光。但值得一提的是，陸港股槓桿型ETF今年首度擠入海外ETF受益人數增量排行前十名。中國信託投信基金經理人陳雯卿表示，中國人行日前重申將實施適度寬鬆貨幣政策，並考慮降準降息，可望刺激經濟與物價上漲。同時金融監管總局鼓勵銀行加大個人消費貸款投放，促進消費金融發展，可望進一步提振消費市場，兩因素成為陸港股市利多，近期相關ETF表現亮眼。目前海外長線資金尚未回流陸港股，低配中國的回補壓力變大，有可能成為下一波的陸港股上攻助力，陸港股ETF可逢回布局。

債券ETF方面，上周投資人主要聚焦在非投等債與投等債ETF。中國信託投信基金經理人張瓈尹表示，當前利率仍處於高檔，債券具備長期投資吸引力，再加上經濟緩增長和政治風險疑慮未除下，高品質投等債能提供穩健收益和避險功能。本周聯準會將召開FOMC會議，利率不動的可能性大，但研判聯準會官員可能下調今年GDP年增率預估至2%以下，並略為上調今年失業率預估，以反映對經濟前景更謹慎的看法。

張瓈尹表示，在經濟成長趨緩，和川普政策淨效應不確定性增情況下，債市仍為最佳避險工具。目前美國金融體系仍偏寬鬆，表示經濟仍具彈性，惟衰退疑慮仍存，建議投資人可逢低布局長天期美債與投等債ETF，另透過持有短債ETF，抵禦市場波動。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。