00757今年受益人數增幅第一名！投資人把握「跌下去機會」搶上車

對川普貿易政策的擔憂，美股今（2025）年以來震盪劇烈，投資人避險情緒上升，不過，統計74檔海外股票型ETF，仍有34檔受益人數不減反增，新增超過18萬人，使得全體海外股票型ETF受益人總數，攀升到156.6萬人，增幅達13.27%。

今年受益人數增加數前五大的海外股票型ETF，多以美國為主要市場，主要是川普「美國優先」的政策，吸引投資人趁拉回進場布局。其中，人氣王為海外ETF股王統一FANG+（00757），今年以來大增3.16萬人，在海外股票型ETF中增加人數最多，增幅超過54%，推升受益人數突破9萬人，創歷史新高。

投資專家表示，00757是指標級的美股ETF，十大成分股全是AI趨勢浪頭上的龍頭股，包括：全球市值王蘋果、GPU晶片王輝達，四大CSP雲端供應商微軟、亞馬遜、GOOGLE、META，儘管市場波動加劇，這6檔龍頭依舊占據美股市值前6大的霸主地位不變，展現大者恆大的優勢；再加上ASIC晶片王博通、串流影音王Netflix、全球資訊服務管理巨頭ServiceNow、資安龍頭CrowdStrike，00757就是靠這十檔全世界最頂尖的公司幫它打天下。

投資專家表示，輝達等重量級AI股從2月中旬開始下跌，雖然目前僅剩蘋果市值在3兆美元之上，但輝達本週GTC 大會將於美西時間3月17日至21日在加州聖荷西（San Jose）登場，各界除聚焦於執行長黃仁勳的演講外，還將關注多家企業將在展覽上推出的新產品、服務與技術，有機會帶領輝達市值再戰3兆美元，並重新提振跌深的AI族群投資信心。

投資專家指出，目前市面上有許多ETF持股也含有這些科技巨頭，但00757十檔成分股為等權重設計，成分股占比平均都是10%，貢獻力道也相對平均。由於AI長線趨勢向上不變，龍頭股在此波修正過後，估值回到合理區間，未來的反彈彈跳力、修復力可期，連帶也會嘉惠00757長線看俏。儘管近期00757的市況震盪較劇，但也給了投資人上車的機會，因此今年以來受益人大增。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。