快訊

亞利桑那州長快閃來台拜訪台積電總部 公司回應了

遺物找到更多證據 金賽綸昔遭威脅：賠償金秀賢《淚之女王》損失

傳「富察」遭祕密起訴 陸國台辦證實：已一審公開宣判

聽新聞
0:00 / 0:00

00757今年受益人數增幅第一名！投資人把握「跌下去機會」搶上車

聯合新聞網／ 綜合報導
股市示意圖。圖／本報資料照片 陳柏亨
股市示意圖。圖／本報資料照片 陳柏亨

對川普貿易政策的擔憂，美股今（2025）年以來震盪劇烈，投資人避險情緒上升，不過，統計74檔海外股票型ETF，仍有34檔受益人數不減反增，新增超過18萬人，使得全體海外股票型ETF受益人總數，攀升到156.6萬人，增幅達13.27%。

今年受益人數增加數前五大的海外股票型ETF，多以美國為主要市場，主要是川普「美國優先」的政策，吸引投資人趁拉回進場布局。其中，人氣王為海外ETF股王統一FANG+（00757），今年以來大增3.16萬人，在海外股票型ETF中增加人數最多，增幅超過54%，推升受益人數突破9萬人，創歷史新高。

投資專家表示，00757是指標級的美股ETF，十大成分股全是AI趨勢浪頭上的龍頭股，包括：全球市值王蘋果、GPU晶片王輝達，四大CSP雲端供應商微軟、亞馬遜、GOOGLE、META，儘管市場波動加劇，這6檔龍頭依舊占據美股市值前6大的霸主地位不變，展現大者恆大的優勢；再加上ASIC晶片王博通、串流影音王Netflix、全球資訊服務管理巨頭ServiceNow、資安龍頭CrowdStrike，00757就是靠這十檔全世界最頂尖的公司幫它打天下。

投資專家表示，輝達等重量級AI股從2月中旬開始下跌，雖然目前僅剩蘋果市值在3兆美元之上，但輝達本週GTC 大會將於美西時間3月17日至21日在加州聖荷西（San Jose）登場，各界除聚焦於執行長黃仁勳的演講外，還將關注多家企業將在展覽上推出的新產品、服務與技術，有機會帶領輝達市值再戰3兆美元，並重新提振跌深的AI族群投資信心。

投資專家指出，目前市面上有許多ETF持股也含有這些科技巨頭，但00757十檔成分股為等權重設計，成分股占比平均都是10%，貢獻力道也相對平均。由於AI長線趨勢向上不變，龍頭股在此波修正過後，估值回到合理區間，未來的反彈彈跳力、修復力可期，連帶也會嘉惠00757長線看俏。儘管近期00757的市況震盪較劇，但也給了投資人上車的機會，因此今年以來受益人大增。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00757統一FANG+ ETF

延伸閱讀

00919配息0.72元維持新高…今最後買進日！4檔季配型高息ETF表現相對佳

006208換0050要好幾年才能省回來！專家：也不需要搭配新市值型ETF

006208要繳稅、0050不用？專家解析「配息來源差異」：超過237萬再擔心

鴻海（2317）股價約170元還可以存嗎？陳重銘：用預估15.15元EPS來算本益比不高

相關新聞

00757今年受益人數增幅第一名！投資人把握「跌下去機會」搶上車

AI長線趨勢向上不變，龍頭股在此波修正過後，估值回到合理區間，未來的反彈彈跳力、修復力可期，連帶也會嘉惠00757長線看俏。儘管近期00757的市況震盪較劇，但也給了投資人上車的機會，因此今年以來受益人大增。

市值型ETF只想到0050？ 股添樂：00905、00922、00923…若台積電條款移除競爭力將大提升

假設後續真的移除台積電條款，一票價格不到30塊，甚至低於20塊的市值型與科技ETF，競爭力會大大提升，例如全市場型的00922、00923、00850、00905；以及科技型的00881、00935、00891、00904等。

定期定額餘額不足不會「違約交割」！達人解析實際運行：小心3次後被解除

定期定額已是很多小資族投資方式，但對於券商定期定額如何購買股票卻是有許多疑問，尤其是遇到帳戶餘額不足時，更擔心會不會因此造成違約交割，造成未來的信用風險。 近期也遇到網友的詢問，今天藉由這篇文章告訴你。

009804「持股上限30％」長期投資能有機會走更穩健！減少單一公司帶來的風險

聯邦投信指出，在此次新發行的009804台灣精彩50ETF中，設計了單一公司持股比重上限為30%的風險控制機制，旨在防止某一單一公司權重過高而導致ETF波動過大，這樣的設計能讓ETF的表現更符合整體市場走勢，而非僅依賴單一公司。

台股ETF受益人數創高 兩周增加逾20萬人

全球貿易衝突持續升溫，加深市場對美國停滯性通膨的預期，美股持續修正，拖累台股走勢。不過，台灣上市櫃企業2月營收創歷年同期...

月配息債券ETF添新軍！00982B於4月7日募集、10元銅板能換2大優勢

今年以來，美國公債殖利率反映經濟變化及聯準會降息預期而大幅擺盪，加上川普關稅政策及通膨發展不確定性，全球金融市場波動加劇，美股、台股近期頻創新高後大幅回檔，投資人避險需求升溫。 富蘭克林華美投信即將於4月7日公開募集「富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF基金（00982B）」，適合考慮尋求降低投資組合波動性、關注息收機會，並探索多元理財選擇的投資人參考。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。