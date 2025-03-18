他買006208+00878虧4萬就崩潰了！網冷眼：至少放3年

近日台股震盪幅度較大，有投資人買進006208及00878，其中006208為虧損狀態，讓他不禁抱怨「最近每天打開APP都是綠的，上班都沒心情了」，其他人卻不以為然直呼「才賠4萬怕個鳥？加碼攤平吧，ETF至少放三年」。

台北股市17日終場漲150.58點，收22118.63點。3月台指期以22158點作收，上漲196點，與現貨相較，正價差39.37點。

一名網友在PTT發文表示，他滿手ETF，根據他的對帳單來看，他投資006208及00878，投資報酬率分別為-7.46%、4.19%，總虧損4.2萬元，他抱怨，本來他手上的股票市值約95-100萬，後來他全數改買ETF，本想放著等上漲，想不到最近每天都是負報酬率，讓他都沒心情上班，也猶豫是否該認賠殺出。

其他人留言「精選持股，按資金比重減碼加碼，不要以為買ETF就可以避開震盪」、「ETF至少放三年好嗎」、「你又不是買個股怕個鳥」、「刪APP啊，不然每天看就是追高殺低最韭菜那種」、「才賠四萬怕個鳥」、「會這麼問基本上都是韭菜」、「這都是無聊騷擔心，哪你漲了會賣嗎？不是短線操作你就是好好認真上班，好嗎」、「勸你出清後銀行定存，保本又有利息可領」、「怕就賣一賣改定存，晚上睡的安心」、「ETF沒在賣的，越跌越加碼買」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。