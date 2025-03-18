快訊

114學年繁星推薦9點開放查詢 錄取考生名單這裡查

房價一坪回到8萬會怎麼樣？他推估：生活會變得更美好的7個現象

影／強烈冷氣團發威！玉山下雪達1公分 銀白雪景曝光

他買006208+00878虧4萬就崩潰了！網冷眼：至少放3年

聯合新聞網／ 綜合報導
美股與台股持續受到川普反覆無常的關稅政策影響，台股上周跌破年線，外資大幅賣超，短期回穩難度高。圖／聯合報系資料照片
美股與台股持續受到川普反覆無常的關稅政策影響，台股上周跌破年線，外資大幅賣超，短期回穩難度高。圖／聯合報系資料照片

近日台股震盪幅度較大，有投資人買進006208及00878，其中006208為虧損狀態，讓他不禁抱怨「最近每天打開APP都是綠的，上班都沒心情了」，其他人卻不以為然直呼「才賠4萬怕個鳥？加碼攤平吧，ETF至少放三年」。

台北股市17日終場漲150.58點，收22118.63點。3月台指期以22158點作收，上漲196點，與現貨相較，正價差39.37點。

一名網友PTT發文表示，他滿手ETF，根據他的對帳單來看，他投資006208及00878，投資報酬率分別為-7.46%、4.19%，總虧損4.2萬元，他抱怨，本來他手上的股票市值約95-100萬，後來他全數改買ETF，本想放著等上漲，想不到最近每天都是負報酬率，讓他都沒心情上班，也猶豫是否該認賠殺出。

其他人留言「精選持股，按資金比重減碼加碼，不要以為買ETF就可以避開震盪」、「ETF至少放三年好嗎」、「你又不是買個股怕個鳥」、「刪APP啊，不然每天看就是追高殺低最韭菜那種」、「才賠四萬怕個鳥」、「會這麼問基本上都是韭菜」、「這都是無聊騷擔心，哪你漲了會賣嗎？不是短線操作你就是好好認真上班，好嗎」、「勸你出清後銀行定存，保本又有利息可領」、「怕就賣一賣改定存，晚上睡的安心」、「ETF沒在賣的，越跌越加碼買」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF PTT 台股

延伸閱讀

市值型ETF只想到0050？ 股添樂：00905、00922、00923…若台積電條款移除競爭力將大提升

006208要繳稅、0050不用？專家解析「配息來源差異」：超過237萬再擔心

00878、0056、00919不同的配息月份！小犬巧妙搭配：每月都有現金流入帳

鴻海（2317）股價約170元還可以存嗎？陳重銘：用預估15.15元EPS來算本益比不高

相關新聞

見「借貸、負債」就下意識去排斥確實可惜！存股哥：用00878、台積電、0050示範

「我唯一知道的，是我一無所知」，這是著名哲學家蘇格拉底的名言，我自己也是在開始學習並認識負債以及這些工具之後，總資產開始有了質（現金流）與量（總市值）的飛躍。

他買006208+00878虧4萬就崩潰了！網冷眼：至少放3年

近日台股震盪幅度較大，有投資人買進006208及00878，其中006208為虧損狀態，讓他不禁抱怨「最近每天打開APP都是綠的，上班都沒心情了」，其他人卻不以為然直呼「才賠4萬怕個鳥？加碼攤平吧，ETF至少放三年」。

009804「持股上限30％」長期投資能有機會走更穩健！減少單一公司帶來的風險

聯邦投信指出，在此次新發行的009804台灣精彩50ETF中，設計了單一公司持股比重上限為30%的風險控制機制，旨在防止某一單一公司權重過高而導致ETF波動過大，這樣的設計能讓ETF的表現更符合整體市場走勢，而非僅依賴單一公司。

債券殖利率TOP10！7.8％月配息輾壓00940、還有750萬免稅額...非投等債3優勢

川普一句話，台股美股都跟著遭殃，政策朝令夕改、市場動盪不安...資金開始轉往高殖利率族群移動，除了近期發布財報、成績表現亮眼的上市櫃個股，穩穩的配息、可以對沖股票風險的債券ETF，也成了投資人的資金避風港。

歐亞股ETF 擁抱錢潮

近一周整體股票型ETF獲80.0億美元資金淨流入，主要為歐洲市場與亞洲市場分別獲60.2億、26.0億美元資金淨流入，日...

台股ETF 受益人 再創新高

台股大盤上周續跌2.7%，連續兩周大跌，根據集保戶股權分散3月14日最新統計資料顯示，67檔台股ETF受益人，近一周增1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。