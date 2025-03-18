一次看完《哲哲的ETF投資顯學》！網總結「買0050就對了」

PTT鄉民閱讀了股票分析師郭哲榮撰寫的《哲哲的ETF投資顯學》，並整理出他的投資理念與心得。郭哲榮認為，股市長期來看只會上漲，這個趨勢來自於幾個關鍵因素，包括通貨膨脹、全球人口增長、科技創新、政府政策以及投資人對市場的預期心理。他舉例美國股市在幾十年間已經成長 40 倍，這說明只要時間夠長，市場終究會往上走。

一名網友在PTT發文分享他閱讀《哲哲的ETF投資顯學》後的心得。他說明，郭哲榮主張ETF投資應該採取「越跌越買」的策略，並透過向下攤平的方式來降低成本。他提出幾種不同的買入策略，包括單筆買進、定期定額，或是40%單筆加上60%定期定額的組合。

郭哲榮認為定期定額是一種較為穩健的方式，舉例來說，如果一個投資人在市場大跌20%時，剛開始只投入1萬元，那麼他的損失僅2000元，相對而言，如果一次性投入100萬，則會馬上面臨20萬的浮虧。雖然長期來看，市場依舊會回升，但從統計數據來看，定期定額的投資績效通常比單筆投資更優異，且能養成穩健的投資習慣，不容易因市場波動而影響心態。

針對個股投資的風險，有投資人會認為，與其買0050，不如直接其成分股台積電，因為從投資報酬率來看，台積電遠勝於0050，不過郭哲榮直言，雖然個股可能在短期內大漲，但風險仍相對ETF更大，甚至有個股曾大漲後下市的案例。相比之下，0050這類ETF因為持有市場上的主要企業，不會面臨下市風險，投資更為穩健。

原PO表示，郭哲榮的投資理念其實相當簡單，就是順應市場長期成長的趨勢，透過 ETF 進行穩健的投資，並且避免過度集中單一個股。然而，現實中許多投資人卻無法貫徹這樣的策略，反而在市場下跌時恐慌拋售，或者在網路上批評投資觀點，卻缺乏真正的行動力，最終錯失市場長期成長的機會。

其他人卻不以為然留言「0050並不會長期向上」、「透支長唯一能聽的就是0050了」、「0050就是把整個台灣當一家公司買，你跟我說台灣不會走下坡變爛？只會一直變好？只有美國可以不斷產生新的巨頭、新的台積電，其他國家不可能」、「投資ETF還需要買書喔？」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。