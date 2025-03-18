快訊

遭柯建銘嗆「回歸家庭」 盧秀燕回嗆：媽媽原諒你

比特犬究竟會不會打開車窗？日本曾有案例「車子行進中按下按鈕逃跑」

籃球／努力申請護照中！前湖人名將之子有望加入中華隊

一次看完《哲哲的ETF投資顯學》！網總結「買0050就對了」

聯合新聞網／ 綜合報導
郭哲榮認為買0050風險相對小。圖/本報資料照片
郭哲榮認為買0050風險相對小。圖/本報資料照片

PTT鄉民閱讀了股票分析師郭哲榮撰寫的《哲哲的ETF投資顯學》，並整理出他的投資理念與心得。郭哲榮認為，股市長期來看只會上漲，這個趨勢來自於幾個關鍵因素，包括通貨膨脹、全球人口增長、科技創新、政府政策以及投資人對市場的預期心理。他舉例美國股市在幾十年間已經成長 40 倍，這說明只要時間夠長，市場終究會往上走。

一名網友在PTT發文分享他閱讀《哲哲的ETF投資顯學》後的心得。他說明，郭哲榮主張ETF投資應該採取「越跌越買」的策略，並透過向下攤平的方式來降低成本。他提出幾種不同的買入策略，包括單筆買進、定期定額，或是40%單筆加上60%定期定額的組合。

郭哲榮認為定期定額是一種較為穩健的方式，舉例來說，如果一個投資人在市場大跌20%時，剛開始只投入1萬元，那麼他的損失僅2000元，相對而言，如果一次性投入100萬，則會馬上面臨20萬的浮虧。雖然長期來看，市場依舊會回升，但從統計數據來看，定期定額的投資績效通常比單筆投資更優異，且能養成穩健的投資習慣，不容易因市場波動而影響心態。

針對個股投資的風險，有投資人會認為，與其買0050，不如直接其成分股台積電，因為從投資報酬率來看，台積電遠勝於0050，不過郭哲榮直言，雖然個股可能在短期內大漲，但風險仍相對ETF更大，甚至有個股曾大漲後下市的案例。相比之下，0050這類ETF因為持有市場上的主要企業，不會面臨下市風險，投資更為穩健。

原PO表示，郭哲榮的投資理念其實相當簡單，就是順應市場長期成長的趨勢，透過 ETF 進行穩健的投資，並且避免過度集中單一個股。然而，現實中許多投資人卻無法貫徹這樣的策略，反而在市場下跌時恐慌拋售，或者在網路上批評投資觀點，卻缺乏真正的行動力，最終錯失市場長期成長的機會。

其他人卻不以為然留言「0050並不會長期向上」、「透支長唯一能聽的就是0050了」、「0050就是把整個台灣當一家公司買，你跟我說台灣不會走下坡變爛？只會一直變好？只有美國可以不斷產生新的巨頭、新的台積電，其他國家不可能」、「投資ETF還需要買書喔？」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 ETF PTT 市值型 郭哲榮

延伸閱讀

幹掉00878散戶狂買！台積電（2330）股東數奪冠 網卻看衰股價：還有得跌

市值型ETF只想到0050？ 股添樂：00905、00922、00923…若台積電條款移除競爭力將大提升

00878今股息發放127張領息6萬多！存股哥：股災還能一季穩定配6-7％

006208要繳稅、0050不用？專家解析「配息來源差異」：超過237萬再擔心

相關新聞

一次看完《哲哲的ETF投資顯學》！網總結「買0050就對了」

PTT鄉民閱讀了股票分析師郭哲榮撰寫的《哲哲的ETF投資顯學》，並整理出他的投資理念與心得。郭哲榮認為，股市長期來看只會上漲，這個趨勢來自於幾個關鍵因素，包括通貨膨脹、全球人口增長、科技創新、政府政策以及投資人對市場的預期心理。他舉例美國股市在幾十年間已經成長 40 倍，這說明只要時間夠長，市場終究會往上走。

元大金（2885）還原殖利率為7.34％！棒棒：0050、0056、00713賺了很多管理費

現金股利為1.55元，股票股利為0.3元，若依照3/17收盤價35.7計算，還原殖利率為7.34%，好驚人！

00713、00919震盪中仍穩穩配高息！杉本精算合理價位區間：現在買撿便宜

投資00713、00919多少年可回本，以及投資報酬率如何。影片會著重於介紹這兩檔ETF，同時也帶大家比較這兩檔的合理價位。 2023到2024年可以說是ETF的元年，各式的ETF蓬勃發展，尤其是高股息ETF，動輒6－10％的殖利率搭配季配、月配，深得投資人喜愛，規模成長非常快速。 00713元大臺灣高息低波，今年除了配出高股息外，股價也是非常穩定，追漲也抗跌。另外00919群益精選高息穩穩配息外，規模也是不容小覷。

00922為何績效贏過0050、006208？專家：台積電疲弱成為「隱藏祝福」

第二代市值型ETF 00922受到金管會規定單一成分股占追蹤指數市值比重上限30%，含「積」量僅為28.84%，過往這被認為是緊箍咒的規範，在如今台積電疲弱走勢之下，卻成為隱藏祝福。

00878今股息發放127張領息6萬多！存股哥：股災還能一季穩定配6-7％

2022年的股災還能一季穩定配6%-7%，2024年高股息降息照樣配8%以上，00878已經一再證明它面對空頭的實力，你有00878真的不用怕股市的震盪。

見「借貸、負債」就下意識去排斥確實可惜！存股哥：用00878、台積電、0050示範

「我唯一知道的，是我一無所知」，這是著名哲學家蘇格拉底的名言，我自己也是在開始學習並認識負債以及這些工具之後，總資產開始有了質（現金流）與量（總市值）的飛躍。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。