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定期定額餘額不足不會「違約交割」！達人解析實際運行：小心3次後被解除

聯合新聞網／ 懸緝思維
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

定期定額已是很多小資族投資方式，但對於券商定期定額如何購買股票卻是有許多疑問，尤其是遇到帳戶餘額不足時，更擔心會不會因此造成違約交割，造成未來的信用風險。

近期也遇到網友的詢問，今天藉由這篇文章告訴你。

定期定額的交易原理

證券公司會在投資者設定扣款的前一天，執行圈存操作。

圈存是指在投資者委託買進股票時，券商會確認投資者帳戶是否有足夠的購買力，確保帳戶中有足夠的扣款金額，才能送出委託單。

隔天，證券公司會集合所有定期定額的投資者資金一起買股，並根據每位投資者的扣款金額分配零股。當日下午，系統會執行扣除，並透過帳戶App通知投資者。

然而，如果帳戶餘額不足，則前一天無法圈存，投資者也無法買到股票，從而避免了違約交割的問題。

實際舉例

1、帳戶有足夠扣款餘額時

假設投資者設定每月15號定期定額3000元購買0050，券商會在每月14號進行圈存。只要帳戶裡面有3000元，就會圈存成功。

假設在15號當天，0050的股價為195元，券商將會分配15股給投資者，扣除的款項為：

15(股) × 195(股價) + 1(定期定額手續費) = 2926元

若當天0050的股價為190元，則扣除的款項為：

15(股) × 190(股價) + 1(定期定額手續費) = 2851元

這裡可能會讓投資者感到疑惑，為何設定3000元卻未能完全購買滿額？

原因在於券商會在集合所有投資者的資金後，以「張」為單位進行股票購買，分配給所有定期定額的客戶，因此實際成交金額可能會略低於申購金額。

2、帳戶無足夠扣款餘額

假設在14號圈存時，帳戶餘額未滿3000元，則無法圈存成功，15日也無法參與購買0050。由於沒有進行購買，因此「不會有違約交割的問題」。

但是，如果帳戶連續三次扣款失敗，券商將自動終止該帳戶的所有台股定期定額申購。若投資者仍希望進行定期定額交易，則必須重新申請。

結論

定期定額帳戶餘額扣款不足時，並不會構成違約交割的問題。

為了避免這樣地問題，建議帳戶上盡量存下3個月的扣款金額，才不會突然遇到扣款不足的問題。

以上內容是以國泰證券作為舉例，其他家業者定期定額模式應該也是大同小異，若有疑慮，建議直接打電話詢問證券客服。

◎本文內容已獲懸緝思維授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

圈存 定期定額 違約交割 零股

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