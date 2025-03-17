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市值型ETF只想到0050？ 股添樂：00905、00922、00923…若台積電條款移除競爭力將大提升

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
股市示意圖。中央社
股市示意圖。中央社

台灣講市值型ETF大家第一個想到的就是0050。

0050最近先是宣布降低內扣費用，後面還要分割1拆5，股價從近200塊分割成40塊不到，幾乎搶走其他市值型ETF的關注目光。

一幕「六大派圍攻光明頂」的盛況即將上演，最近金管會即將研擬放寬台股ETF單一個股權重30%的天花板上限。

這條被稱為「台積電條款」的限制，起初是不希望ETF失去分散投資的效果，過度集中在台積電。2019年以後掛牌的台股ETF，檔檔都有著這項規定。

然而過去幾年台積電占台股比重一路從20%突破到30%，目前甚至高達36%。這項30%限制反而使得後來掛牌的市值型ETF無法有效追蹤大盤表現。

假設後續真的移除台積電條款，一票價格不到30塊，甚至低於20塊的市值型與科技ETF，競爭力會大大提升，例如全市場型的00922、00923、00850、00905；以及科技型的00881、00935、00891、00904等。

這麼一來，唯一問題只剩下...
...
...
...你的荷包可能沒有這麼多錢。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 00850元大臺灣ESG永續 00881國泰台灣5G+ 00891中信關鍵半導體 00904新光臺灣半導體30 00905FT臺灣Smart 00922國泰台灣領袖50ETF基金 00923群益台灣ESG低碳50 00935野村臺灣新科技50 2330台積電

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