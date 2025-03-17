月配息債券ETF添新軍！00982B於4月7日募集、10元銅板能換2大優勢

今年以來，美國公債殖利率反映經濟變化及聯準會降息預期而大幅擺盪，加上川普關稅政策及通膨發展不確定性，全球金融市場波動加劇，美股、台股近期頻創新高後大幅回檔，投資人避險需求升溫。

富蘭克林華美投信即將於4月7日公開募集「富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF基金（00982B）」，適合考慮尋求降低投資組合波動性、關注息收機會，並探索多元理財選擇的投資人參考。

美國經濟衰退擔憂推升市場避險情緒

投資市場對美國經濟走向感到不安，亞特蘭大聯邦儲備銀行14日公布第一季國內生產總值由2月初預估的3.9%降至-2.8%，而密西根大學美國2月消費者調查、通膨報告及製造業採購經理人指數等重要經濟數據也都不盡理想。

日前川普在FOX電視台受訪時談及其政策將帶來「過渡期」，這被解讀為暗示經濟衰退風險，使市場情緒更加緊張。

這波市場恐慌不僅導致股市大幅震盪，波動率指數(VIX)本月10日也攀升至去年底的高位水平，避險資金大量流入美國國債市場，推動2年期債券殖利率降至3.8%左右，10年期債券殖利率則降至約4.2%，清楚顯示投資人正積極尋求安全資產以應對經濟不確定性。

降息環境下的長天期債券優勢

富蘭克林華美投信基金經理人洪慧珊表示，聯準會已進入降息周期初期階段，這正是布局長天期BBB級債券的絕佳時機。

統計ICE指數平台2019-2020年7月歷史數據，降息環境中，20年期以上BBB級債券表現優於其他類型債券，特別是在降息後6至9個月持有兩年的投資期間。

洪慧珊指出，2019年降息循環中，BBB投資級公司債在降息後一年表現達17.73%，遠優於非投資等級債的3.85%，考量當前市場環境與2019年有諸多相似之處，長天期BBB債券有望再度展現其在降息環境中的優勢。

2018年底至2025年初期間，00982B追蹤的指數殖利率高達6.15%，明顯高於長天期美債的4.88%，同時具備5.51%的票息率。

同時，00982B追蹤指數年化波動度僅10.32%，相較於長天期美債13.27%的年化波動度，展現更佳的風險報酬特性。

全球不確定性下的資產配置利器

當前全球政經局勢充滿不確定性，從美國大選、地緣政治風險到通膨走勢，都可能引發市場波動。

洪慧珊分析，「近期市場對降息預期反覆調整，加上部分龍頭企業財報下修，導致股市波動加劇，在這樣的環境下，投資人更需要在資產配置中加入具有抗波動特性的工具。」

富蘭克林華美投信表示，00982B追蹤的指數嚴選投資級債券中利率最高的級距BBB+、BBB、BBB-，且嚴格要求三大信評都要投資級以上。

同時，該ETF排除新興市場國家以及爭議性產業、單一產業設定10%的權重上限，為投資人多重把關，確保投資信用品質。

富蘭克林華美投信指出，00982B採月配息機制，並設有收益平準金，以10元發行價格設計，特別適合尋求低投資風險的不同類型投資人。

00982B預計於4月底掛牌，6月首次評價，預計7月首次除息，8月首次領息。

在全球市場不確定性升高的環境中，這檔聚焦長天期BBB級債券的ETF將成為投資人資產配置中的重要工具，提供抗波動優勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。