00982B股市波動大是時候買債了！每月穩領息、一降息增添報酬率

股因川普的關稅政策而動盪，市場氛圍隨之改變，台灣股市也難以避免這波「經濟戰」。台積電在美國的投資設廠導致股價波動，跌破千元。大盤回測年線時失守22000點，並下探至21900點。在這樣多空不明的市場環境中，投資人選擇減碼持股。與其在股災時忍痛砍股，平時做好資產配置顯得更為重要。

債券市場則顯得相對穩定，甚至逆勢上漲。聯準會的降息政策被視為「救市宣言」，投資人對主席鮑爾的行動充滿期待。降息前是進入債市的好時機，因為債券通常會直接受惠。專家指出，最佳的債券投資時機是在首次降息的半年後。降息初期，市場可能會出現獲利了結的賣壓，而隨後的觀望期則是下一波投資的良機，特別是在6至9月，有望在債券價格相對低點進場，等待降息後市場全力反應成果。

回顧過去三次降息循環，發現降息期間擇時進場，且持有期間越長，投資績效表現越好。本次聯準會謹慎的降息態度使得殖利率未出現明顯下跌，債券價格仍具有良好的表現空間。

相對高的債息成為良好的固定收益來源，且債券較長的存續期間更添多頭動能。BBB長年期債的年均報酬率可達9%，這一數字大於投資等級債的6%及美國公債的4%。因此，精準切入投資級債券的主升段，長年期債的收益相對較高，降息動能也更強。

在00982B的基本篩選中，必須符合在美國市場發行的美元公司債，流通在外金額必須達到7.5億美元以上，且債券剩餘年限需超過20年。此外，三大信評機構需將其評為投資級，並嚴格認定BBB級（BBB-至BBB+）的企業，以為投組建立有效的債信品質緩衝。鎖定固定票息，票面利率必須大於4.5%，這樣的債息收入為債券投資的主要報酬來源，而較高的票面利率也有助於波動控管。

在風險控管方面，發行者需排除新興市場國家，單一產業的配置比例上限設為10%，並排除爭議性產業（如武器與菸草）。

總體而言，除了穩定的債息收入外，投資人在降息宣布後，還能迎接一波利多漲勢，實現價差與債息的雙重收益。如今卡位債市、入手00982B，將天時、地利、人和通通安穩入袋。這樣的策略不僅能保障資本，還能在多變的市場環境中創造可觀的回報。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。