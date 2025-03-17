快訊

翻轉英特爾3套劇本 陳立武不分拆晶圓代工

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名職業「魅力無限」：業績直衝天際

金秀賢、金賽綸2015年就被拍？ 「女方家門口」照網瘋傳

聽新聞
0:00 / 0:00

00982B股市波動大是時候買債了！每月穩領息、一降息增添報酬率

聯合新聞網／ 郭耿瑞
股市示意圖。中央社
股市示意圖。中央社

股因川普的關稅政策而動盪，市場氛圍隨之改變，台灣股市也難以避免這波「經濟戰」。台積電在美國的投資設廠導致股價波動，跌破千元。大盤回測年線時失守22000點，並下探至21900點。在這樣多空不明的市場環境中，投資人選擇減碼持股。與其在股災時忍痛砍股，平時做好資產配置顯得更為重要。

債券市場則顯得相對穩定，甚至逆勢上漲。聯準會降息政策被視為「救市宣言」，投資人對主席鮑爾的行動充滿期待。降息前是進入債市的好時機，因為債券通常會直接受惠。專家指出，最佳的債券投資時機是在首次降息的半年後。降息初期，市場可能會出現獲利了結的賣壓，而隨後的觀望期則是下一波投資的良機，特別是在6至9月，有望在債券價格相對低點進場，等待降息後市場全力反應成果。

回顧過去三次降息循環，發現降息期間擇時進場，且持有期間越長，投資績效表現越好。本次聯準會謹慎的降息態度使得殖利率未出現明顯下跌，債券價格仍具有良好的表現空間。

富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF（00982B）預計於4/7日公開募集，屬於月配息的債券ETF。僅需10元的發行價，讓無論是小資族還是富產階級的投資人都能輕鬆累積債息。相較於A、AA、AAA級債券，BBB級債券的殖利率最高，20年以上的BBB級債券殖利率接近6%，相比中期和短期債券更具吸引力。

相對高的債息成為良好的固定收益來源，且債券較長的存續期間更添多頭動能。BBB長年期債的年均報酬率可達9%，這一數字大於投資等級債的6%及美國公債的4%。因此，精準切入投資級債券的主升段，長年期債的收益相對較高，降息動能也更強。

在00982B的基本篩選中，必須符合在美國市場發行的美元公司債，流通在外金額必須達到7.5億美元以上，且債券剩餘年限需超過20年。此外，三大信評機構需將其評為投資級，並嚴格認定BBB級（BBB-至BBB+）的企業，以為投組建立有效的債信品質緩衝。鎖定固定票息，票面利率必須大於4.5%，這樣的債息收入為債券投資的主要報酬來源，而較高的票面利率也有助於波動控管。

在風險控管方面，發行者需排除新興市場國家，單一產業的配置比例上限設為10%，並排除爭議性產業（如武器與菸草）。

總體而言，除了穩定的債息收入外，投資人在降息宣布後，還能迎接一波利多漲勢，實現價差與債息的雙重收益。如今卡位債市、入手00982B，將天時、地利、人和通通安穩入袋。這樣的策略不僅能保障資本，還能在多變的市場環境中創造可觀的回報。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00982BFT投資級債20+ 債券ETF 台積電 回測 川普 聯準會 降息

延伸閱讀

00878、0056、00919不同的配息月份！小犬巧妙搭配：每月都有現金流入帳

006208要繳稅、0050不用？專家解析「配息來源差異」：超過237萬再擔心

00919配息0.72元、今天最後買進！杉本試算：趁機買入「甜甜便宜價」

鴻海（2317）股價約170元還可以存嗎？陳重銘：用預估15.15元EPS來算本益比不高

相關新聞

00982B股市波動大是時候買債了！每月穩領息、一降息增添報酬率

富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF（00982B）預計於4/7日公開募集，屬於月配息的債券ETF。僅需10元的發行價，讓無論是小資族還是富產階級的投資人都能輕鬆累積債息。

AI未來三個月話題不斷…用00878簡單布局行情！輝達GTC來了

AI相關產品仍是主要商機，因此可觀察本波被列入輝達GTC的重要贊助商，包括華碩、廣達、技嘉、微星、英業達、光寶科、聯發科及仁寶皆是00878成分股...

買00687B當保險好安心…今最後買進日！為美國經濟「硬著陸」風險做最壞準備

國泰20年美債（00687B）將於明（18）日除息0.35元，想參與配息的投資人，最晚得在今（17）日買進，若以週五收盤價30.84元計算，單季配息率1.13%，年化配息率4.53%。

00919配息0.72元、今天最後買進！杉本試算：趁機買入「甜甜便宜價」

00919公佈2025年第一次配息為0.72元現金股利，維持上次配息金額，也達12%殖利率，真是蠻穩定的！

00878、0056、00919不同的配息月份！小犬巧妙搭配：每月都有現金流入帳

若想要每個月都能領到股息，同時維持良好的現金殖利率，可以透過 00878（國泰永續高股息）、0056（元大高股息）、00919（群益台灣精選高息） 三檔ETF來打造「月月領息」的投資策略。

00919配息0.72元維持新高…今最後買進日！4檔季配型高息ETF表現相對佳

本周進入重量級台股高息ETF除息周，初估總發放領息金額約莫近190億。根據CMONEY最新統計資料顯示，包括00919群益台灣精選高息、00713、00922等總共有16檔將在本周除息，其中00919

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。