AI未來三個月話題不斷…用00878簡單布局行情！輝達GTC來了

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聯合新聞網／ 綜合報導
股市示意圖。中央社
股市示意圖。中央社

輝達（NVIDIA）GTC大會於今日至21日於加州聖荷西登場，肩負起拯救科技股希望，市場預期揭露全新人工智慧（AI）晶片GB300、Blackwell Ultra（B300）等新產品細節，為AI類股注入強心針。國泰投信表示，觀察GTC官方公布的贊助廠商來看，除了台積電是特別贊助商（A La Carte）外，台廠包括華碩、廣達旗下雲達、技嘉及微星等皆分別被列為次高等級的鑽石級或白金級贊助商，相關被點名的AI概念股有望受惠。

國泰投信表示，目前科技產業最能帶動業績增長的依然是AI相關產品，輝達作為產業領頭羊，持續推出具有吸引力的產品，將繼續為供應鏈增添下半年及未來1-2年的成長力道。觀察本次GTC大會被列為最高等級「鑽石級」贊助商，包括鴻海、華碩、台達電及廣達旗下雲達；「白金級」贊助商則有技嘉、微星在列；而「金級」及「銀級」分別有英業達、光寶科、和碩以及聯發科、仁寶等。

國泰永續高股息（00878）基金經理人游日傑表示，今年來科技股表現疲弱，除了川普關稅擾亂之外，主要原因是春節期間中國DeepSeek橫空出世，標榜可以降低AI語言模型成本，引發市場擔憂對於高階GPU需求下降，這才引發股市下殺，但其實若因降低成本、提高資源使用效率，需求將不減反增，實現AI普及化。舉例來說，手機從早期一台動輒10萬元的奢侈品，到如今千元機、萬元機普及，平民百姓都能用得起，帶動整體需求成長，零件廠商就會受惠。

游日傑表示，綜觀未來十年發展，AI相關產品仍是主要商機，因此可觀察本波被列入輝達GTC的重要贊助商，包括華碩、廣達、技嘉、微星、英業達、光寶科、聯發科及仁寶皆是00878成分股，而「2025年台北國際電腦展(COMPUTEX)」也即將於5月20-23日開展，屆時輝達執行長黃仁勳預計再度擔任開幕主題演講嘉賓，預期整個3-5月之間AI話題將一波未平一波又起，投資人可趁股價仍位處低點時，簡單善用00878跟上AI成長趨勢。

　　00878有「國民ETF」之稱，根據集保所最新資料顯示，最新受益人再度突破新高，來到1,645,521人。00878成分股含有六成電子股、二成金融股，不僅有成長動能，更有金融股作為防禦型標的，而國內投資人最關注的「高息題材」，也是金融股的拿手好戲，金融三業去年獲利創新高，全年首度突破兆元，其中壽險業獲利年增近3倍達3155億元，獲利驚人，有望推升今年配息實力，成為投資人關注焦點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 AI ETF 季配息 輝達 黃仁勳

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