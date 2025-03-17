買00687B當保險好安心…今最後買進日！為美國經濟「硬著陸」風險做最壞準備

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聯合新聞網／ 綜合報導
股市示意圖。中央社
股市示意圖。中央社

美國總統川普上任以來大打關稅戰，引發經濟衰退疑慮，雖他後續改口稱不認為有衰退，但市場對此並不買單，美國標普500指數從2月19日的高點(6147.43點)下探約1成，投資人以行動購買美債及黃金，顯示避險情緒升溫，美債ETF自今年以來鹹魚翻身，以即將於明（18）日除息的00687B舉例，價格從1/15的28.94元上漲至週五收盤價30.84元，漲幅6.56%。

根據《Investing.com》報導，美國商品期貨交易委員會（CFTC）數據顯示，利率期權交易量截至2月底接近7000億美元，反映市場預期利率將大幅波動，投資人正為美國經濟「硬著陸」風險做最壞的準備。此外，經濟機構包括高勝、摩根大通、哈佛大學及加拿大BCA研究公司等皆調高12個月內經濟衰退可能性。

市場法人觀察，川普經濟衰退的言論陰霾持續，美國10年期公債殖利率，從今年1/14最高的4.79%，近期回落至4.15%~4.3%區間，公債價格上漲，連帶使美債ETF　00687B、00679B、00857B、00764B等今年以來報酬率皆接近5%，與美股暴跌呈現兩樣情。

針對美債ETF如何選擇？法人建議，美國經濟衰退風險未除，最好選擇被視為「無違約風險」的美國公債，而非看似配息高但違約風險也高的非投資等級債，其中國泰20年美債（00687B）將於明（18）日除息0.35元，想參與配息的投資人，最晚得在今（17）日買進，若以週五收盤價30.84元計算，單季配息率1.13%，年化配息率4.53%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00687B國泰20年美債 債券ETF 川普 降息

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