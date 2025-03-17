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00919配息0.72元、今天最後買進！杉本試算：趁機買入「甜甜便宜價」

聯合新聞網／ 杉本來了
股市示意圖／中央社
股市示意圖／中央社

＊原文發文時間為3月4日。

00919公佈2025年第一次配息為0.72元現金股利，維持上次配息金額，也達12%殖利率，真是蠻穩定的！

想要參與除息，可以參考以下資訊 :

最後買進日：3月17日

除息日：3月18日

配息日：4月15日

以目前股價23.97元，年化殖利率達12.0%，整體殖利率其實很不錯。以每季配息0.72元計算，想要每月加薪1萬元，共需買入42張00919，成本約為100.7萬元！

00919受股民喜愛的特點如下:

高股息：年化配息率高達12%

擁有收益平準金制度，配息穩定

總管理費用率較低

接著我們來判定00919「便宜價、合理價、昂貴價」。

目前00919股價23.97元，「便宜價、合理價、昂貴價」分別為「22.0元、26.8元以及31.8元」，目前00919股價落在合理價區間。

（便宜、合理、昂貴價，是由杉本所建立的精算公式，考量現金股利以及股票股利計算得出。）

◎本文內容已獲杉本來了授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00919群益台灣精選高息ETF基金 除息

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