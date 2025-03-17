快訊

反制「賴17條」…陸國安部公布台灣資通電軍4人身分 揚言終身追責

烏克蘭認了！全面撤出俄國庫斯克州蘇賈區 川普特使：俄烏幾周內停火

為推國產夜視鏡擋外國廠商簡報 但核心組件貨源穩定嗎

00878、0056、00919不同的配息月份！小犬巧妙搭配：每月都有現金流入帳

聯合新聞網／ 小犬的投資日誌
股市示意圖。中央社
股市示意圖。中央社

打造每月領息計畫：三檔高股息ETF的完美組合

投資人普遍希望在股市中獲取穩定的現金流，而高股息ETF 正是一種理想的選擇，特別是針對退休族或追求被動收入的投資者。

若想要每個月都能領到股息，同時維持良好的現金殖利率，可以透過 00878（國泰永續高股息）、0056（元大高股息）、00919（群益台灣精選高息） 三檔ETF來打造「月月領息」的投資策略。

三檔ETF的優勢與互補性

這三檔ETF之所以受到投資人青睞，主要是因為它們具備 不同的配息月份與市場特色，透過巧妙搭配，可以達到每個月都有現金流入帳的效果。

00878（國泰永續高股息）

配息月份：2、5、8、11月

特色：選股強調企業的永續經營能力，涵蓋金融、電子、傳產等各類高股息個股，穩健且抗跌性佳。

0056（元大高股息）

配息月份：1、4、7、10月

特色：以「預測未來一年高殖利率」為選股邏輯，持股較集中於傳統高息股，具有一定成長性與穩定性。

00919（群益台灣精選高息）

配息月份：3、6、9、12月

特色：強調企業盈餘穩定與高殖利率，配置較靈活，並追求較高的現金流回報。

這樣的組合不僅能確保 每個月都有穩定的現金流，同時還能分散風險，降低單一ETF或個股波動所帶來的影響。

市場下跌時應該加碼，而不是停止投資

許多投資人面對股市波動時，往往因恐懼而停止定期定額，甚至賣出持股，這其實是一種非理性的行為。事實上，股市下跌時應該加碼，而不是停止投資。

市場下跌代表股價變便宜，這時候加碼投資可以 用更低的價格買入更多股票，進一步拉低持有成本，未來市場回升時，獲利空間更大。

此外，定期定額策略本身就是透過 分散買進成本，在市場下跌時買得更多單位數，提升長期報酬。

透過 00878、0056、00919 這三檔ETF的搭配，加上堅持長期投資與逢低加碼的策略，可以有效累積股數，實現「每月領息」的財務目標，打造更穩健的被動收入來源。

安心買好股，閒錢投資最放心。

◎本文內容已獲 小犬的投資日誌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 季配息

延伸閱讀

00919投資一年近65張投資績效大公開！莎莉：高股息未來打算暫停投入

006208換0050要好幾年才能省回來！專家：也不需要搭配新市值型ETF

00929轉換成00713共63張領約8萬8股息！小師傅：轉低波動增加防禦性

00919配息0.72元維持新高…今最後買進日！4檔季配型高息ETF表現相對佳

相關新聞

00878、0056、00919不同的配息月份！小犬巧妙搭配：每月都有現金流入帳

若想要每個月都能領到股息，同時維持良好的現金殖利率，可以透過 00878（國泰永續高股息）、0056（元大高股息）、00919（群益台灣精選高息） 三檔ETF來打造「月月領息」的投資策略。

00919配息0.72元維持新高…今最後買進日！4檔季配型高息ETF表現相對佳

本周進入重量級台股高息ETF除息周，初估總發放領息金額約莫近190億。根據CMONEY最新統計資料顯示，包括00919群益台灣精選高息、00713、00922等總共有16檔將在本周除息，其中00919

006208換0050要好幾年才能省回來！專家：也不需要搭配新市值型ETF

最近0050啟動分割程序，也降低經管費用，除了要跟006208競爭，也要對抗後面新出的市值型ETF，所以這次來跟你聊聊持有006208是否應該跳車0050，還有其他市值型ETF有沒有買進的必要。

009804「持股上限30％」長期投資能有機會走更穩健！減少單一公司帶來的風險

聯邦投信指出，在此次新發行的009804台灣精彩50ETF中，設計了單一公司持股比重上限為30%的風險控制機制，旨在防止某一單一公司權重過高而導致ETF波動過大，這樣的設計能讓ETF的表現更符合整體市場走勢，而非僅依賴單一公司。

16檔台股高息ETF 除息上秀

本周進入重量級台股高息ETF除息周，初估可領息金額約近190億元。根據CMoney資料顯示，共16檔將在本周除息，以月配...

台股ETF 成資金避風港

近期美股重挫，台股連帶受到牽連，近一月加權指數下跌5.1%，但具有易漲抗跌特性的高股息資產表現相對突出。以全台58檔台股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。