00878、0056、00919不同的配息月份！小犬巧妙搭配：每月都有現金流入帳

打造每月領息計畫：三檔高股息ETF的完美組合

投資人普遍希望在股市中獲取穩定的現金流，而高股息ETF 正是一種理想的選擇，特別是針對退休族或追求被動收入的投資者。

若想要每個月都能領到股息，同時維持良好的現金殖利率，可以透過 00878（國泰永續高股息）、0056（元大高股息）、00919（群益台灣精選高息） 三檔ETF來打造「月月領息」的投資策略。

三檔ETF的優勢與互補性

這三檔ETF之所以受到投資人青睞，主要是因為它們具備 不同的配息月份與市場特色，透過巧妙搭配，可以達到每個月都有現金流入帳的效果。

00878（國泰永續高股息）

配息月份：2、5、8、11月 特色：選股強調企業的永續經營能力，涵蓋金融、電子、傳產等各類高股息個股，穩健且抗跌性佳。

0056（元大高股息）

配息月份：1、4、7、10月 特色：以「預測未來一年高殖利率」為選股邏輯，持股較集中於傳統高息股，具有一定成長性與穩定性。

00919（群益台灣精選高息）

配息月份：3、6、9、12月 特色：強調企業盈餘穩定與高殖利率，配置較靈活，並追求較高的現金流回報。

這樣的組合不僅能確保 每個月都有穩定的現金流，同時還能分散風險，降低單一ETF或個股波動所帶來的影響。

市場下跌時應該加碼，而不是停止投資

許多投資人面對股市波動時，往往因恐懼而停止定期定額，甚至賣出持股，這其實是一種非理性的行為。事實上，股市下跌時應該加碼，而不是停止投資。

市場下跌代表股價變便宜，這時候加碼投資可以 用更低的價格買入更多股票，進一步拉低持有成本，未來市場回升時，獲利空間更大。

此外，定期定額策略本身就是透過 分散買進成本，在市場下跌時買得更多單位數，提升長期報酬。

透過 00878、0056、00919 這三檔ETF的搭配，加上堅持長期投資與逢低加碼的策略，可以有效累積股數，實現「每月領息」的財務目標，打造更穩健的被動收入來源。

安心買好股，閒錢投資最放心。

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