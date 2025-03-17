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00919配息0.72元維持新高…今最後買進日！4檔季配型高息ETF表現相對佳

聯合新聞網／ 綜合報導
股市示意圖。曾原信／攝影
股市示意圖。曾原信／攝影

本周進入重量級台股高息ETF除息周，初估總發放領息金額約莫近190億。根據CMONEY最新統計資料顯示，包括00919群益台灣精選高息、00713、00922等總共有16檔將在本周除息，其中00919第8次配息預估年化配息率12.2%最高，其次00918、00896、00713也都有10%以上的好表現。進一步觀察，這16檔將除息的台股ETF，以月配型產品佔多數，不過以預估年化配息率來看，4檔季配型的高息ETF表現相對佳，其中00919年化配息率還是穩居季配型台股ETF寶座。

ETF理財達人表示，近期台股大盤震盪，近一周跌逾600點，在市場震盪中穩步達成財務目標，高息股便可納入考量，如果能有股息、又有潛在的價差空間可期，在投資路上勢必更如虎添翼，台股精準高息ETF就是最佳標的，雖然台股高息ETF今年來吹起降息風，但仍有不跟風的高息ETF，以00919為例，00919第8次配息0.72元維持新高，像00919這樣維持配息金額新高，連續8季衝破10%，就值得投資人多關注。

財富管理業者指出，台股ETF成分股的選股邏輯是關鍵觀察重點，以受益人最多的台股高息ETF來說，選股策略一定要「精準高息」以及「精準領息」，重視企業的獲利成長率。整體而言，台股高息ETF有息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具，而能為投資人精選台灣股利率最佳且具獲利能力的優質企業的ETF，才是最適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的的投資人。面對金融市場變化萬千的情況，投資人可選擇台股高息ETF來介入台股。因為高息資產具備易漲抗跌的特性以及息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具。展望台股後市，總經面環境穩定，AI大趨勢推動下，市場仍看好台股整體企業獲利於今、明兩年維持增長，台股中長期表現可期，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00919群益台灣精選高息ETF基金 季配息

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