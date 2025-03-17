006208換0050要好幾年才能省回來！專家：也不需要搭配新市值型ETF

最近0050啟動分割程序，也降低經管費用，除了要跟006208競爭，也要對抗後面新出的市值型ETF，所以這次來跟你聊聊持有006208是否應該跳車0050，還有其他市值型ETF有沒有買進的必要。

0050最近宣布降低經管費用，也同時啟動一拆五的分割計畫，顯然是為了006208而來，因為0050過去最為人詬病的就是費用問題，每年的內扣費用大概是0.355%，但006208追蹤相同的台灣50指數，內扣費用卻只需要0.185%，所以長期績效對比下來，006208肯定是比較好。

以前006208的規模差0050非常多，後來投資人發現006208跟0050沒什麼不同，但費用低很多，而且價格只有一半，所以才越來越多人改成投資006208，侵蝕到原本0050的買盤，0050在2025/2的受益人數有87萬，而後起之秀的006208竟然也衝到67萬了，兩者成立時間差了快十年之多。

所以0050在2025年農曆年前宣布降低經管費用，一口氣降到0.141%，低於006208，我來詳細講一下，0050到底是降了什麼費用，這裡包含了兩筆費用：

第一個是經理費，這採取的是階梯式降低收費，一千億以內的規模，每年經理費是0.15%，超過一千億到五千億之間降到0.1%，五千億到兆元之間降到0.08%，破兆之後的資金再降低到0.05%。所以不是利率一體適用，以現在0050規模四千多億舉例，一千億的經理費是0.15%，而一千億到四千多億之間，大概有三千多億的經理費是0.1%，所以目前的經理費是0.11%。等未來規模超過五千億之後，後面的資金就會再調降到0.08%。

再來是保管費，遊戲規則就比較簡單，目前是0.03%，等未來超過兆元以後的資金，會降低到0.025%。

從目前0050四千多億規模，再對照目前最新的經管費用來看，經理費0.11%+保管費0.03%，合計是0.113%，對照006208的經管費用是0.185%，這就明顯有比較便宜，加上未來降低費用的規劃都講好了，大家買越多，以後的費用越便宜，所以壓力就馬上丟給006208，畢竟長期投資的成本只要能降低一點點，對未來的複利效果就會差越多。

再來是0050準備基金分割，一張變五張，這就比較沒什麼，因為只是股價切成五等分而已，但對於散戶投資心理就比較踏實一點，因為一張從200元左右變成40元，一次買一張的壓力就減輕很多，所以成就感會變很大，不過權益也是切五等份，本來一張的股息可以領五萬元，切割後的一張就會變成一萬元，想要領到本來的五萬股息，還是要買回相同的權益。

不過話又說回來，其實很多0050的投資人都是每個月定期定額在買，不管一張多少錢都沒差，因為可以靠零股交易，所以重點還是持有0050的市值有多少，如果你買了一百萬，那分割後還是只有一百萬，總市值跟應該領的股息，不會變多也不會變少，但總張數會增加，價格會變低。

聊完0050的近況之後，我們回扣主題，來討論兩件事，持有006208的人該換車0050嗎？還有其他市值型該買嗎？

持有006208的人該換車0050嗎？

過去幾年大家都轉買006208，包含我自己跟我幫兩個兒子也買了不少006208，所以來談這個話題剛剛好。前面說到經管費用的差異，如果你持有006208市值不到一百萬的人，先說結論，你根本不用換。

用一百萬市值來算，現在0050跟006208的每年經管費用，其實就只差四百多元而已，還有一件事情是006208一定也開始在研議對策，有可能跟著下降，別忘了經管費降價第一槍就是006208在幾年前先開出的，現在0050跑來回擊，006208自然不可能坐以待斃，富邦很懂薄利多銷的道理，因為如果費用跟價格都比0050高，名氣也拼不過，兩者連結的標的又一模一樣，當然完全沒有買006208的道理，所以你原本持有006208的人要不要換車0050，不妨先再等等，因為很可能幾個月後006208也降低費用到差不多，甚至更低，那你不是又要換回來嗎？

另外一點是，如果真的為了四百多元費用換車，賣掉一百萬的ETF，手續費會被券商收1,425元（手續費0.1425%），另外交易稅也會被收1,000元（交易稅：0.1%），合計就兩千多元，再來是買進一百萬的ETF，券商再收一次手續費1,425元，換車的總費用合計3,850元，摩擦成本跟經管費用相比將近十倍，等於要花很好年才能省回來，所以真的沒必要特地把006208換成0050。

但這是針對你原本持有006208的作法，之後要下新部位的話，你可以改買0050，反正兩檔ETF都追蹤相同的指數，新資金直接換0050，原本的006208就留著不用動。

買0050還需要搭配新的市值型ETF？

再來是買0050或006208的人，看到新的市值型ETF一直推陳出新，需要另外買嗎？這邊一樣先給結論，其實完全不需要。

我們先回到市值型ETF的策略重點討論，其實就是買進市場夠大的權值股，當股市上漲的時候，資金就會平均流入這些大型股票，市值型ETF就能達到跟著整體股市一起成長的目的。

那麼後面新出的市值型又是怎麼買股？其實就是把權值股進行二次篩選，所以其實又回到主題型選股，例如00921、00922、00923這三檔ETF，正好都是在2023年第一季上市。00921是買產業龍頭，但資金平均配置持有，每一個產業龍頭都是基金等權重的3%左右。00922是選台股市值前九十大的股票，再搭配低碳轉型評分，主要是從MSCI作為參考。

00923是根據碳排放資料，評比國內具備ESG的大型股，主要參考來自國內機構企業永續發展研究中心。

這些也被大家歸類成市值型ETF，但其實經過不同選股因子之後，雖然整體持股還是跟市值型ETF大同小異，但持股組成已經跟大盤現況差很遠，好比台積電占比，00921只買3%，00922、00923買了快三成，所以當台積電持續走強時，這幾檔ETF的績效當然會輸給占比接近六成的0050。

再從整體績效來看，三檔市值型ETF都是2023年上市，所以我們看2024年的成效比較公平一點，0050含息報酬率接近五成，00921含息報酬只有5.68%，00922、00923則有超過三成以上，而加權報酬指數上漲三成多，所以0050比起後面新出的多加了很多限制的ETF的績效多出兩成，00922、00923雖然沒有輸大盤，但如果一樣都是投資市值型ETF，還不如回到最原始的0050。

結論

投資大盤被動指數，本來就是拼長期穩定性，而且最好都不用看盤，這是投資市值型ETF的精神，但是現在光是0050新政策就讓投資人想東想西，其實不用算到這麼細，也不用追一些新出的市值型ETF，意義不大，認真累積投資本金，學習更積極有效的操作方法，然後分配資金買進長期績效好的市值型ETF才是重點。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：買0050還需要搭配新的市值型ETF？

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