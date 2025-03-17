台股ETF 成資金避風港

近期美股重挫，台股連帶受到牽連，近一月加權指數下跌5.1%，但具有易漲抗跌特性的高股息資產表現相對突出。以全台58檔台股ETF近一月前十強來看，幾乎清一色都是高股息ETF，且全面正報酬。

投信法人表示，高股息ETF在市場遭遇亂流時，仍可繳出正報酬，凸顯高股息資產穩健特性，逢金融市場變數增加，投資避險情緒升溫時，高股息ETF就有機會成為投資人資金避風港。

統計至14日，近一個月來漲幅最大台股ETF，首推群益科技高息成長為2.6%，其次為FT臺灣永續高息，為1.98%，國泰股利精選30、台新永續高息中小各達1.92%、1.91%，競爭激烈。此外，群益台灣精選高息、中信上櫃ESG 30、野村趨勢動能高息、元大台灣高息低波、大華優利高填息30等五檔近月報酬也都有1%以上。

台新永續高息中小ETF（00936）經理人黃鈺民表示，台灣資本市場相較於其他新興市場國家具有良好的經濟體質及產業結構，不過，類股輪動快速、個股波動性大。大多數的台灣高股息ETF主要集中於大型股，但現階段權值股估值相對高，反倒是中小型股有潛在成長機會，尤其近期台灣權值股面臨下殺壓力，中小型股表現相對有撐。

台新永續高息中小ETF是近一個月表現最佳的中小型ETF，成分股排除市值前50大的企業，採股利指標加權精選出30檔成分股，因此不用擔心ETF換股潮成分股被拋售的問題，逢台股短線震盪期間，可留意逢低布局機會，並與其他市值股票型及債券型ETF產品互補，增進投資人資產配置完整程度，降低持股重疊性，達到投資組合分散風險效果。

FT臺灣永續高息ETF經理人江明鴻指出，隨著半導體廠商積極布局先進製程，OLED TDDI等新世代技術加速導入量產；電子零組件產業受惠全球AI換機潮，散熱與輸入裝置需求提升；金融股維持穩健配息政策，加上傳統產業轉型效益顯現，多重產業利多支撐台股表現。另一方面，隨台股進入除權息旺季，高股息ETF投資價值將日益受到市場重視。

法人表示，可挑選結合股東權益報酬率（ROE）成長率指標與ESG風險評分選股邏輯的ETF，能在市場波動時展現防禦特性，也能透過產業多元布局，為投資人創造長期穩健的投資效益。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。