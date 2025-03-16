ETF 00896年化配息率逾10% 想參加除息最晚17日買進

下周有多檔股債ETF即將除息，而在這一波ETF降息潮中，仍有部分高股息ETF維持高配息，年化配息率依然有8%以上水準。不過，也有一檔主題型ETF繳出年化配息率逾10%的好表現。中信綠能及電動車（00896）本次配息0.45元， 年化配息率10.86%，除息交易日為18日，投資人17日前買進即可參加除息，配息發放日為4月15日。

中國信託投信表示，根據市場調查機構TrendForce預估，隨著需求增加與產品平均單價提升，人工智慧（AI）伺服器市值將從2024年的2,050億美元，升至2025年的2,980億美元，屆時AI伺服器將占整體伺服器產業市值的70%以上。另外四大雲端服務商也持續於2025年擴增資本支出，建置AI 資料中心，下游需求熱度不減，中信綠能及電動車（00896）成分股如鴻海（2317）、台達電（2308）、緯創（3231）等，有望從中受惠。

中國信託投信指出，輝達將在3月的GTC大會(GPU Technology Conference) ，揭露新世代AI伺服器GB300產品線，其有望搭載電池備援電力模組(BBU)，促成2025年成為市場大規模導入BBU的關鍵年，中信綠能及電動車（00896）成分股順達（3211）、光寶科（2301）等亦有望受惠。

另外，鎖定全球高股息企業的中信全球高股息（00963）亦將迎來首次配息，本次配息0.055元，年化配息率約6.16%，值得一提的是，今年以來美股受美國總統川普政策反覆的不確定性因素影響回測年線，過往處於低基期的歐股冒出頭，以歐股高股息企業為成分股的中信全球高股息（00963）因而受惠，今年以來報酬率約7%，在台灣高股息ETF中表現名列前茅。

中信全球高股息（00963）經理人陳雯卿指出，台灣高股息與海外高股息族群的相關性不高，相較台股高股息ETF成分股聚焦科技股，海外高股息ETF的成分股多以金融、原物料、非核心消費與工業為主，投組配置上相對具有分散性。隨著川普上任後放寬監管，以及關稅戰、烏俄戰後重建題材等，有利金融、傳產類股，今年海外高股息ETF相對具有吸引力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。