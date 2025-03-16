快訊

三星追趕台積無望？1.4奈米製程驚傳取消 代工事業更堪慮

ETF 00896年化配息率逾10% 想參加除息最晚17日買進

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
台股。記者林伯東／攝影
台股。記者林伯東／攝影

下周有多檔股債ETF即將除息，而在這一波ETF降息潮中，仍有部分高股息ETF維持高配息，年化配息率依然有8%以上水準。不過，也有一檔主題型ETF繳出年化配息率逾10%的好表現。中信綠能及電動車（00896）本次配息0.45元， 年化配息率10.86%，除息交易日為18日，投資人17日前買進即可參加除息，配息發放日為4月15日。

中國信託投信表示，根據市場調查機構TrendForce預估，隨著需求增加與產品平均單價提升，人工智慧（AI）伺服器市值將從2024年的2,050億美元，升至2025年的2,980億美元，屆時AI伺服器將占整體伺服器產業市值的70%以上。另外四大雲端服務商也持續於2025年擴增資本支出，建置AI 資料中心，下游需求熱度不減，中信綠能及電動車（00896）成分股如鴻海（2317）、台達電（2308）、緯創（3231）等，有望從中受惠。

中國信託投信指出，輝達將在3月的GTC大會(GPU Technology Conference) ，揭露新世代AI伺服器GB300產品線，其有望搭載電池備援電力模組(BBU)，促成2025年成為市場大規模導入BBU的關鍵年，中信綠能及電動車（00896）成分股順達（3211）、光寶科（2301）等亦有望受惠。

另外，鎖定全球高股息企業的中信全球高股息（00963）亦將迎來首次配息，本次配息0.055元，年化配息率約6.16%，值得一提的是，今年以來美股受美國總統川普政策反覆的不確定性因素影響回測年線，過往處於低基期的歐股冒出頭，以歐股高股息企業為成分股的中信全球高股息（00963）因而受惠，今年以來報酬率約7%，在台灣高股息ETF中表現名列前茅。

中信全球高股息（00963）經理人陳雯卿指出，台灣高股息與海外高股息族群的相關性不高，相較台股高股息ETF成分股聚焦科技股，海外高股息ETF的成分股多以金融、原物料、非核心消費與工業為主，投組配置上相對具有分散性。隨著川普上任後放寬監管，以及關稅戰、烏俄戰後重建題材等，有利金融、傳產類股，今年海外高股息ETF相對具有吸引力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00896中信綠能及電動車 ETF 配息 高股息

延伸閱讀

台積、大立光 除息大戲登場

00919投資一年近65張投資績效大公開！莎莉：高股息未來打算暫停投入

00878股價回前低點21元…低接關鍵區域到？專家：很好的進場時機

00918近三個月績效贏00919…但冠軍是默默無名的00961！台股震盪高股息ETF逆襲

相關新聞

00929轉換成00713共63張領約8萬8股息！小師傅：轉低波動增加防禦性

雖然00929我認為遲早股價和股息都會回到基本水準，但以今年的市場來看，選擇轉換為00713的低波動特性來增加防禦...

009804「持股上限30％」長期投資能有機會走更穩健！減少單一公司帶來的風險

聯邦投信指出，在此次新發行的009804台灣精彩50ETF中，設計了單一公司持股比重上限為30%的風險控制機制，旨在防止某一單一公司權重過高而導致ETF波動過大，這樣的設計能讓ETF的表現更符合整體市場走勢，而非僅依賴單一公司。

台積電股價承壓跌破千元關卡 法人：布局市值型ETF有妙招

台股開始短暫修正，台積電（2330）也跌破千元關卡。法人表示，以存股來說就是最佳進場時機，逢低加碼，逐步買進並持有就是一...

美債翻身！ETF 專家建議今年還會降息 離場時機未到

美國10年期公債殖利率今年以來從最高4.79%，近期滑落到4.3%左右，國泰20年美債（00687B）股價也從2024年...

錢進高息ETF 搶當複利贏家

台股上市櫃公司進入股利發布高峰期，布局高股息ETF與基金的時刻也到了嗎？國內最大基金平台基富通指出，基金配息相對平穩，較...

陸港股相關ETF齊揚

陸港股市昨（14）日大漲，帶旺在台掛牌交易的陸港股相關ETF齊揚，成為昨天盤面漲勢最整齊族群。其中元大滬深300正2（0...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。