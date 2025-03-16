00929轉換成00713共63張領約8萬8股息！小師傅：轉低波動增加防禦性

這次準備帶著63張的00713去參加除息了，雖然才63張，但這一季大約可以領8萬8，已經比上一季多了7萬多左右。而這季讓我突然增加那麼多的原因，也是因為我把手上原本的00929轉換成00713，才能夠這麼快。

這次的轉換，讓我的配息金流明顯提升，也讓存股的心更加穩定，雖然00929我認為遲早股價和股息都會回到基本水準，但以今年的市場來看，選擇轉換為00713的低波動特性來增加防禦，更適合目前自己的投資策略，特別是我借貸的金額越來越大，所以穩定性對我來說變得更加重要。

所以，沒有不好的商品，只有錯誤的策略，別人適合的，不一定就是眾人需要的，所以最終還是要想清楚自己投資的需求跟目標是什麼；就像對於資產規模較大的人來說，他的重點就不一定非得追求風險價差，反而是選擇債券來避稅，或透過低波動的穩定收益來達到更好的配置。

所以，真的不用去說別人買這個就是不好之類的話，相信大家都有自己的考量，投資策略有很多種，像我自己，就先把高股息滾到一定的量，讓後面能Cover日常生活支出，再回頭來佈局美股，阿餒馬喜美買！

當然，投資主要看的是總報酬率，就如同周教授所說的如果需要錢，就直接賣股即可。所以，重點其實還是總報酬率，至於該買高股息還是市值型ETF，就看每個人的需求不同而定吧！

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