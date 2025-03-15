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台積電股價承壓跌破千元關卡 法人：布局市值型ETF有妙招

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股開始短暫修正，台積電（2330）也跌破千元關卡。示意圖／AI生成
台股開始短暫修正，台積電（2330）也跌破千元關卡。示意圖／AI生成

台股開始短暫修正，台積電（2330）也跌破千元關卡。法人表示，以存股來說就是最佳進場時機，逢低加碼，逐步買進並持有就是一般投資人最佳投資策略。聯邦投信表示，投資ETF需要妙招。

聯邦投信表示，雖然未來漲跌的不確定性永遠都在，但只要堅持持有大盤市值型ETF，就有機會能夠獲取大盤的平均報酬，因此無論是定期定額或是逢低買進，只要有資金就持續投入，長期買進後都能有機會夠獲取台灣加權指數的報酬率。

另外，市值型ETF能夠簡單獲取股市平均報酬（過往20年年化報酬率約9%，過往10年年化報酬率約13%），歷年績效漲多跌少，下跌時都是加碼好時機。

聯邦投信進一步分析，若台灣50ETF（0050）台積電比重過高，已偏離台灣加權指數（台灣加權指數台積電比重僅37%），在指數修正過程會面臨較大幅度的跌勢。單一個股大幅度左右ETF的投資漲跌，已經背離投資ETF分散風險以及長期持有的概念。舉例而言，20年前的台積電占比只有16%，那時候存台灣50除了可以獲得大盤報酬外，也有分散風險的效果，長期持有負擔也低。

聯邦投信即將於3月17日至3月21日募集「聯邦台灣精彩50（009804）」，不僅可以視為第三檔台灣50ETF，也為投資人提供台灣50ETF新選擇，更可進一步擴充台灣50指數相關的投資產品。

該ETF同樣追蹤台灣前50大市值公司的表現，但與市場上已發行的兩檔台灣50 ETF有所區別與進化，專為投資人需求設計，並針對指數中台積電權重過高的情況進行調整。

009804追蹤「富時臺灣證券交易所台灣50權重上限30％指數」，並以10元的發行價推出，經理費用率低至0.15％，與既有追蹤台灣50指數的產品擁有同樣極低的成本但卻以更低價格發行，不僅提供了投資者更具競爭力的價格選擇，也減少了單一成份股的權重偏差，使其在分散風險方面表現更加突出。

聯邦投信表示，對於持有台灣50ETF產品（0050或006208）的投資人，009804針對投資者對台積電等大型權重股的過度依賴提出了解決方案，更特別適合已持有台積電股票以及大量持有台灣50 ETF產品的投資人納入ETF資產配置，避免過度集中單一個股的投資風險。加碼009804，配息還可多一次，0050配息1、7月，009804配息4、7月，006208配息7、11月。

對於高股息的投資人，009804讓整體投資除了可以領息外，還可以具備財富增長機會的效果，整體投資資金的成長有機會帶來更高更多的配息金額。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台積電 台股

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