00878存股心法 「左側交易」有優勢

國泰投信表示，台股受美股牽動呈疲軟，近期多家ETF出現親民價，包括國泰永續高股息（00878）吸引投資人趁勢加碼補倉。且台股仍具投資潛力，近期可善用左側交易(counter trend)，在大盤走弱時持續買進，把握價格在相對低點，未來如遇股市上漲行情，也容易有較大獲利空間的機會。

國泰投信投資長鄭立誠表示，所謂左側交易或右側交易，是以進場時機點和股價來做區分，簡單來說，左側交易喜歡「抄底」，本質上就是要對抗人性，在市場下跌時買進，這樣投資人可以用更低的交易成本買進更多部位，也更容易買在相對低點。但鄭立誠也提醒投資人，若想操作此類左側交易策略，在選擇標的上最好是長線看好商品為主，像是國泰00878近期交易熱絡，近期平均五日成交量達到驚人的10.2萬張，流動性優於其他ETF，也顯見未來走勢受到市場看好，人氣才能居高不下，在下跌時仍能持續吸引資金流入。

國泰永續高股息基金經理人游日傑表示，00878在一眾高股息ETF中可謂中堅份子，不會一昧追求在單一年度具有高殖利率的個股，指數會審視企業過去三年的EPS，再加上ESG表現，才能進一步篩選出具有良好ESG風險管理的30家優質台股，打造00878進可攻、退可守格局；且00878產業配置分散，同樣不重押單一個股或產業，享有產業輪動上漲的優勢。

游日傑也補充，輝達GTC大會下周登場，有望帶動台股迎來一波枯木逢春；且後續台股仍有利多，包括5月台北國際電腦展（COMPUTEX），輝達執行長黃仁勳的主題演講受到全球矚目，市場期待獲得最新AI趨勢的進展，有望帶動一眾台股AI供應鏈走揚；今年COMPUTEX也吸引將近1,400家廠商參加，包括華碩、聯發科、瑞昱、技嘉、光寶、微星等多家指標企業參與，透過國泰00878不但可以一次打包上述科技股的成長契機、且5月00878也將迎來今年首次換股，為投資人審視持有標的，將個股留強汰弱，與時俱進，把握最佳行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。