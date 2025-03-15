陸港股相關ETF齊揚

2月底之後，台股幾乎是急速下墜。從我們提醒不要追高的位置，到現在也終於拉回到我們分享的關鍵區域。那拉回就可以買了嗎？哪些標的可以觀察呢？以及後續的大方向我們該怎麼規劃呢？

2025-03-14 14:25