陸港股相關ETF齊揚

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

港股市昨（14）日大漲，帶旺在台掛牌交易的陸港股相關ETF齊揚，成為昨天盤面漲勢最整齊族群。其中元大滬深300正2（00637L）爆出18.6萬張大量，居台股成交量第三大，漲幅6.2%。

除了00637L價量齊揚，富邦恒生國企正2（00665L）、中信中國50正2（00753L）昨天成交量也都超過7萬張，漲幅逾6%，整體陸股相關ETF走勢強勁，成為投資人關注焦點。

由於擔心美國關稅戰升級，美國經濟恐陷衰退，全球股市表現相對疲弱；唯獨陸港兩地股市受惠兩會結束，中央政策將釋出更多利多，政策具可預測性，昨天上證指數率先拉出長紅K棒，突破3,400點關卡，寫今年以來新高。

法人指出，根據歷史統計，預料隨人行可能降準降息，搭配大陸科技、製造業實力重返世界舞台，資金面有助大陸經濟復甦，帶動物價上行，吸引搶短資金入市。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

港股 美國經濟

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