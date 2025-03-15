陸港股相關ETF齊揚
陸港股市昨（14）日大漲，帶旺在台掛牌交易的陸港股相關ETF齊揚，成為昨天盤面漲勢最整齊族群。其中元大滬深300正2（00637L）爆出18.6萬張大量，居台股成交量第三大，漲幅6.2%。
除了00637L價量齊揚，富邦恒生國企正2（00665L）、中信中國50正2（00753L）昨天成交量也都超過7萬張，漲幅逾6%，整體陸股相關ETF走勢強勁，成為投資人關注焦點。
由於擔心美國關稅戰升級，美國經濟恐陷衰退，全球股市表現相對疲弱；唯獨陸港兩地股市受惠兩會結束，中央政策將釋出更多利多，政策具可預測性，昨天上證指數率先拉出長紅K棒，突破3,400點關卡，寫今年以來新高。
法人指出，根據歷史統計，預料隨人行可能降準降息，搭配大陸科技、製造業實力重返世界舞台，資金面有助大陸經濟復甦，帶動物價上行，吸引搶短資金入市。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言