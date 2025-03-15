錢進高息ETF 搶當複利贏家

台股上市櫃公司進入股利發布高峰期，布局高股息ETF與基金的時刻也到了嗎？國內最大基金平台基富通指出，基金配息相對平穩，較能為投資人創造穩定的現金流。

不過，投資人如果沒有現金流需求，不妨挑選累積型級別，將領到的股息滾入再投資，長期能創造更好的複利效果。

第一金投信指出，美國關稅政策不確定性干擾下，全球金融市場震盪，台股同樣呈現波動加大、弱勢區間整理，特別是科技股受到美國景氣、關稅與降息政策影響大，股價大幅度修正。在科技權值股震盪加大之際，資金更偏好跌深科技與傳產等低基期股。隨著第2季上市櫃公司陸續發布股利政策，高股息題材標的受到避震資金的青睞。

基富通總經理王浩宇表示，相較於台股上市櫃公司配息集中在每年6到8月，ETF與基金都會依照公開說明書，有固定的配息頻率，如月配、季配、半年配或年配，而且基金經理人通常會將企業發放的股息或債息做好分配，避免ETF或基金配息集中在某一次發放，也讓基金配息較為平穩，投資人也能享有穩健的現金流。

王浩宇指出，一般來說，配息型ETF/基金適合三類人：一是退休族，需要穩定的現金流來支應日常生活；二是SOHO族，包括自由工作者、擺攤、藝人等，收入不固定，如果有一定被動式收入，則能夠填補收入缺口；三是房貸族，可將配息用來支付每月要償付的貸款。

對於有興趣投資配息型基金的投資人，王浩宇也提醒，基金配息與股票配息一樣，會從淨值中扣除，也要考慮健保補充保費或所得稅的課題。對於目前沒有現金流需求的人來說，配息不一定比較划算，不如選擇同一檔基金中的累積型級別，將領到的股息或債息再投資，長期下來反而能創造更好的複利效果。

理財專家建議，在科技股震盪加大之際，不妨留意市場配息型ETF。第一金投信指出，不少優質工業股具備穩定的獲利能力，股息殖利率也比較高，最近股價修正幅度較大後，投資價值更具備吸引力，也吸引長期投資者、存股型投資人的資金。

群益台灣精選高息（00919）經理人謝明志表示，儘管市場仍持續面對川普關稅2.0等國際不確定因素的干擾，但是台股受惠於景氣有撐，企業獲利前景仍可期待，因此投資人面對短期震盪也不必過於擔憂。存股族反倒可伺機布局，增加存股張數，同時也降低持有成本。

在市場震盪整理時，投資人除了逢低布局高股息ETF之外，也可以低接市值型ETF，因為隨著價格下跌，市值型ETF配息率也跟著升高。群益台ESG低碳50（00923）經理人邱郁茹指出，人工智慧（AI）科技題材持續火熱，且今年也是台灣碳費上路元年，重視低碳管理的企業料更具投資吸引力，值得投資人留意。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。