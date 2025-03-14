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期待聯準會降息救市 債市成為資金避風港

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
CME市場對2025年全年降息預期。（資料來源：CME FedWatch、Bloomberg、中國信託投信整理，2025/3/5。）
CME市場對2025年全年降息預期。（資料來源：CME FedWatch、Bloomberg、中國信託投信整理，2025/3/5。）

美國總統川普日前表示「美國經濟將經歷過渡期」，並坦言不排除經濟衰退的可能性，引發投資人對衰退的恐懼，股市大幅回檔，資金轉向避險性資產，債市重獲關注。中國信託投信表示，隨著衰退警鈴響起，市場對聯準會降息共識提升，長天期美債近期表現轉佳；至於投等債由於企業財務體質強健，可望成為關稅戰下的防火牆。此外具波動低優勢的短債，仍被視為短期抵禦市場震盪的利器，可望持續吸引避險資金流入。

中國信託投信旗下四檔債券ETF：中信優息投資級債（00948B）、中信高評級公司債（00772B）、中信優先金融債（00773B）及中信ESG投資級債（00883B）除息交易日為3月18日，投資人最遲在17日收盤前買進即可參加除息，收益分配發放日為4月15日。中國信託投信建議，投資人可持續透過優質長短債、以股債混搭的槓鈴策略，因應市場風險。

00948B經理人呂紹儀指出，川普日前公開表示不排除經濟衰退的可能性，衰退訊號遭市場放大解讀，加速風險性資產恐慌下殺。但多數總經指標仍指向美國經濟將軟著陸，近期股市大幅回檔，主因是投資人對川普政策不確定性過高的信心動搖，導致債市交易員已提前交易經濟衰退的可能性。市場目前對2025年全年降息預期由原先降一碼快速變化至降3碼，甚至出現降息7碼的極端預測值 ，有過度反應負面消息的跡象 。

此外，呂紹儀指出，美國企業未來展望雖偏保守，但美國經濟表現仍具韌性，投資等級債企業財務體質於近期出現改善，利息保障倍數增長，意味信用風險下降。觀察投等債由於企業財務體質強健，雖有關稅戰利空，但目前看來只波及股票資產，債券對此敏感議題仍具防火牆。

00773B經理人張瓈尹表示，近期市場因對川普關稅戰波動劇烈，但金融海外銷售佔比相對低，較不受關稅戰影響。而川普核心政見除關稅戰外，放鬆金融監管也是重要主張，銀行業為放鬆監管的主要受惠者，加上市場期待併購活動熱度將因監管鬆綁而再度活躍，可樂觀看待未來金融業展望，金融債可望持續獲得避險資金青睞。

張瓈尹表示，美國殖利率曲線趨於正常化，此現象反映經濟成長趨緩，但進入衰退機率低，在聯準會主席Powell強調長期通膨穩定，和川普政策淨效應不確定性增情況下，債市仍為最佳避險工具。股市波動劇烈之際，投資人可伺機布局金融債ETF與長天期美債ETF，發揮進可攻、退可守的效果。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

川普 美國經濟

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