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通膨放緩推升聯準會降息預期 市場震盪用統一00853B平衡風險及收益

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
統一美債10年Aa-A ETF配息資訊資料來源：統一投信)
統一美債10年Aa-A ETF配息資訊資料來源：統一投信)

近期多項經濟數據偏弱，加上通膨低於預期，使市場對聯準會降息預期再度推升。統一美債10年Aa-A ETF（00853B）基金經理人許雅惠表示，美國2月非農就業數據公布，無論是新增就業人數或失業率，皆不如預期，主因為美國政府縮編及關稅政策，造成勞動市場進一步走緩。但通膨也出現放緩跡象，2月CPI年增率2.8%、核心CPI年增率3.1%，均低於市場預期。FedWatch數據顯示，3月13日市場預期聯準會今年降息幅度已提升至三碼。

許雅惠表示，雖美國經濟出現降溫跡象、通膨呈現放緩趨勢，但考量川普政策的反覆及不確定性，聯準會主席鮑爾表示聯準會於降息路徑上將保持耐心，並強調在更多經濟數據和政策發展明朗前，將不急於調整利率。因此，預計3月聯準會利率決策會議仍將維持當前利率，最快降息時間可能落在年中。

在美國經濟成長放緩，但仍維持一定的穩健度的情況下，加上後續聯準會仍有降息機會，許雅惠建議，可趁債市殖利率仍位於相對高檔時，適當配置債券ETF。00853B主要投資於高評級公司債，兼具風險與收益的平衡，適合納入資產配置中。投資人可以透過00853B，同時滿足避險及債息收益的需求，未來聯準會降息時，也有機會獲得資本利得。

統一美債10年Aa-A ETF預定在3月18日除息，3月17日為參與這次配息的最後交易日，投資人只要在3月17日前買進並持有，就能享有本次配息。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美國經濟 聯準會 降息

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