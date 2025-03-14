00687B第一季配息0.35元！專家：今年還會降息離場時機未到

美國10年期公債殖利率今年以來從最高4.79%，近期滑落到4.3%左右，「國泰20年美債（00687B）」股價也從2024年底的29.78元，上升到今日(3/14)收盤價30.84元，振奮債券市場，國泰投信今日已公告00687B第二階段配息資訊，公告第一季配息0.35元，以今日收盤價30.84元估算，年化配息率4.5%；最後買進日是3月17日，預定發放日為4月15日。

00687B經理人江宇騰表示，債券ETF市場去年轟轟烈烈上演全台資金大戲，國內債券ETF檔數及規模齊增，00687B基金規模從803億元，增加到2,471億元，短短1年內成長200%，投信投顧公會最新資料指出，截至2月底，全台債券ETF（含槓反）規模達新台幣3.19兆元，相較2024年年底，約增加1040億元，增幅3.37%。

展望2025年的債券市場，00687B經理人江宇騰認為川普關稅政策對於通膨是一大變數，不過從上一任川普政策來看，關稅只是談判籌碼，迫使各國站上談判桌，未來談判結束，通膨仍有機會回歸常軌，美國經濟應會呈現緩增長，聯準會降息趨勢不變，利率上行空間有限。

在此金融環境下，建議投資人兩大因應策略，第一是目前利率仍居長期高檔，顯示利率仍具長期投資吸引力，在經濟緩增長下，高品質債券仍為首選，加上近期數據顯示未來經濟呈現緩增長機會大，在政治風險未除下，高品質債券仍為投資首選；第二是美國長天期公債不僅是領息的投資工具，亦是避險工具。除了利率具吸引力外，美債與美股的相關性長期大概是落在-0.3到-0.5間，歷史經驗顯示在經濟陷入衰退時，美債往往有資本利得空間，在資產配置上具有一定防禦效果。在當前政經風險未除下，投資人可以將公債當作核心部位，輔以投等債作為衛星配置，把握長期投資機會。

但買美債已經有更多元的選擇，一月甫掛牌的「國泰20年美債+櫃U（00687C）為00687B的美元級別，只要利用目前申購ETF的集保帳戶，即可快速用美元交易，減少換匯的可能損失。或是單純追求價差的投資人，可透過國泰20年美債正2（證券代碼：00688L）波段操作，國泰投信提醒，00688L具有槓桿操作風險，投資深受市場波動與複利效果影響，僅適合專業投資人使用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。