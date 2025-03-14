00919、00929、0050、00733、00885台股下墜這些ETF能買了？小童：它重點站穩24元

嗨大家好，我是小童。

2月底之後，台股幾乎是急速下墜。從我們提醒不要追高的位置，到現在也終於拉回到我們分享的關鍵區域。那拉回就可以買了嗎？哪些標的可以觀察呢？以及後續的大方向我們該怎麼規劃呢？

怎麼抓到拉回的？

那首先老樣子，我們先來複習一下當時我們是怎麼分析跟大盤連動最相關的ETF 0050的走勢。之前都不斷提到，因為0050是處在壓力區的，所以我們會比較偏向保守觀察。尤其當時震盪的那個位置，又是蘊含大量籌碼的關鍵區域，所以就又更需要等待籌碼的消化，才有機會往上進攻。因此在那時候，我是提到我會傾向耐心等待價格拉回到下方的關鍵區域，再來布局。

而以目前來看，是不是也是回到我們前幾週分享的關鍵區域，就開始反彈呢？

所以耐心是不是非常重要？有些人可能無時無刻的都叫你買，叫你追，但既然我們已經肉眼可見知道這檔標的它是處在壓力，做了會套牢的話，那為什麼我們要做呢？

當然可以說0050或是其他股票長期而言上漲的機率是比較大，但有多少人能承受得住中間的套牢或震盪的苦呢？就算最後真的長期是如期上漲的，但你買在合理的位置，不是會讓你更輕鬆、抱得更安心嗎？

所以你有發現嗎？投資交易其實就跟衝浪很像。浪起漲的時候，我們就勇敢划水勇敢追，但當浪已經到高點的話，我們就寧可放棄，等待下一波。因為在真的實務操作上，等待並不是浪費時間，而是為了讓我們在真正的機會來臨時，有足夠的彈藥和心態去迎接它。就好比衝浪選手，他們也不會去追每一道浪，他們知道好的浪是值得等待。同樣，我們身為投資人、交易人，好的進場點位或合理的進場點，也會是我們必須要耐心等待的！

0050怎麼觀察？

回到關鍵區域的0050。以現在來說，它是回到關鍵區域沒錯，但我也常常提到，並不是價格一回到關鍵區域，我們就可以馬上買。重點是價格來了之後，有沒有出現轉勢的成形！

那轉勢怎麼判斷？看...

價格 量能

以0050現在來說，因為價格還沒有走太久，所以就先不參考。但量能的部分，因為在3/3有出現所謂的大量，所以我們就可以使用大量轉折的判斷，來抓到短線的反轉點。

而大量轉折怎麼判斷？第一個看大量低點有沒有守，第二個看大量高點有沒有被突破。如果有，那就有機會形成短線上籌碼的轉換，也才表示後續價格比較有機會持續上漲。

因此以0050現階段來說，我會傾向等它出現轉勢，那再來布局。如果沒有，那就持續觀望！

00733怎麼觀察？

而下一檔我們來看跟市值型ETF很像，但專注在中小型股的00733。它現階段也是重回我們之前分享的關鍵區域，並且在前段時間有出現大量的轉勢。所以在這個基礎架構上，我就會認為00733比0050更有籌碼的優勢。

而在操作方向上，我就會建議...

第一個，如果你是比較積極的話，那現在回踩大量轉折區出現轉勢其實就可以考慮； 不然就是第二個，保守的話等站穩上方轉勢，那再來參考

而以現在的轉勢來看，我會先以綠色區塊當作留意，那後續如果有其他新的轉勢出現，那再來當作新的觀察點！

00919&00929...

而高股息ETF的部分00919，重點就擺在站穩24元的轉勢就可以了。

那其他的像00929的話，相對就比較強勢！

基本上從配息大降，我逆勢抄底之後，現在也是持續發展基礎形態1跟2的走勢，尤其下方又有密集成交的關鍵區域。所以自然在慣性偏多的情況之下，我自己就持續偏多觀察。但這邊還是要提醒大家，因為00929的配息波動還是比較大。如果你要穩定領息的話，那比起00929，可能部分的債券ETF才會是你比較好的選擇！

00885？

那最後就是蠻多人問的00885富邦越南。有印象的朋友應該都記得我在之前說的，要等它站穩轉勢那再來布局。那以前一波的轉勢來看，是不是沒站穩然後就被壓回了？而以現在來看，終於也突破了新一波的轉勢，並且有機會把密集成交的關鍵區域給消化過去。

所以我自己認為00885也是大家現階段可以留意的口袋名單。如果你是更保守的話，就建議等待整數關卡的12元站穩，那再來觀察。這部分就給大家當作參考！

甚至很多人可能擔心股市還會不會下跌，買了會不會套牢。但往另一個方面想，如果你高檔不敢追，低檔也不敢買，那就跟我們一樣，買在拉回轉強的位置就好啦。而怎麼判斷拉回轉強，就是使用我常常分享的價格轉勢跟大量轉折。

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