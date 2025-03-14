00878近一年來看股價21元是相對底部！國民ETF逢低進場好時機

台股繼續跌，ETF繼續買！金控龍頭國泰金控將於今日下午舉辦2024年第四季的法人說明會，法人關注去年稅後純益1111.9億元，EPS創下7.28元的大樹，今年配息金額成為本次法說會最大焦點，多檔含金的ETF也受到關注，其中國民ETF「國泰永續高股息(00878）」，成分股有近三成的金融股，近日成交量持續領先。

分析師指出，台灣人愛存金融股，最大原因是台灣金融業受到政府的高度監理，在公司治理、獲利甚至投資布局都必須依循政府規範，這幾年台灣金融業挺過疫情，走過零利率環境，迎來美國降息後，去年繳出亮眼財報，台股ETF中有不少檔聚焦金融類股的ETF可以選擇，包括成分股94%都是金融保險業的元大MSCI金融（0055）、另一檔國泰股利精選30（00701）則是60%，永豐優息存股（00907）也布局了48%在金融保險業，算是含金量偏高的幾檔。

法人表示，從14家金控已公布的2月獲利可看出，稅後純益472.35億元、年增6.63％，累計前二個月稅後純益1,050.08億元，不僅僅超越去年同期的982.01億元，年增更是高達6.93％，金控整體的獲利優於去年，2025年有強勁獲利動能，有別於AI類股普遍受到川普狂人的關稅政策影響，今年台股中的金融股可望扮演支撐及上攻主角。

但如果不想要單壓金融產業，ETF講究的是持股是否足夠分散，以達到資產配置的效果，以最多人定期定額投資的高股息 00878來看，各類資產占比中，電腦及周邊設備業26.83%、半導體業26.43%、金融保險業22.57%、通信網路業8.64%，30檔成分股個別占比是2-6%，體現ETF設計的初衷，為投資人考量全面的理財配置，在產業或個股輪動中，可以享有較佳的追漲抗跌優勢。

進一步看00878過去四季配息分別配出0.51、0.55、0.55、0.50元，每次的當期配息率分別是2.17%、2.39%、2.44%、2.19%，估算年化都在8-9%，近日股價拉回到21元左右，成為許多人逢低進場的首選標的。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。