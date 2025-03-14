006208真想換0050不如等富邦動作再決定！林艾比：高息或市值型ETF適合自己才最重要

前幾天的新聞，0050定期定額戶數一舉衝上32.5萬，直接超車00878的30.9萬戶，成為排名第一。

今年市值型ETF是投資主流，但投資還是請檢視自己的投資需求，找尋最適合自己需求的投資標的，才是最重要的喔。

0050調降費用與分割 市場關注度提升

0050近日宣布降低經理費和保管費，並計劃在4月進行分割投票，使股價變得更親民，提升交易量與流動性。

這樣的策略，使得2月份淨申購金額突破400億元，受益人數增加12萬人，吸引了許多投資人關注。

分割後，0050的價格將降至更親民的水准，可能進一步提升流動性。

然而，投資不應只關注費用與價格，更應該考慮自身的投資目標與風險承受度。

006208是否能成功反擊？

006208面對0050的動作，也強調將會提出對應策略，提醒投資人不要只看費用調降，而應關注長期投資價值。

然而，市場的數據顯示，0050的定期定額戶數月增8.6萬，總戶數達32.5萬，顯示市場資金流向已有明顯變化。

高股息ETF仍然適合存股族嗎？

長期以來，高股息ETF（如00878等）一直是存股族的選擇。

然而，隨著市場環境變化，降息預期使得市場資金可能轉向成長型ETF。

高股息優勢

穩定現金流，適合追求配息收入的投資人。

市值型ETF優勢

成長性較高，能更好地捕捉市場機會。

個股選擇困難

ETF幫助投資人分散風險，不必擔心選股問題。

這些變數讓市場投資策略產生分歧，因此選擇適合自身需求的ETF至關重要。

投資策略多元化：低波動與現金流也是關鍵

每個人的投資方式都不同，我就是選擇低波動與穩定現金流的投資組合，如00713、00915、00970B等，來達成不同的財務目標。

00713：追求較低波動 00915：過去績效不錯，但近期疲弱 00970B：提供穩定債息，降低市場影響

不同的ETF有不同的風險與回報特性，投資人應該根據自己的風險承受度與財務需求，來配置資產，而非單純追求市場熱門標的。

結論：選擇適合自己的ETF才是關鍵

ETF市場的變化帶來了許多機會，但投資沒有標準答案。

無論是低費用、市值型ETF、高股息ETF，或是低波動與穩定現金流的策略，最重要的還是選擇符合自身投資目標的標的。

在投資前，務必了解自己的風險承受度、投資期限與財務規劃，才能在市場變動中找到最適合自己的投資方式。

至於0050、006208選誰比較好？

如果是剛要開始投資市值型ETF，那就選擇保管費更便宜的0050，006208有說會正面迎戰0050的攻勢，但目前並沒有具體方案出爐。

如果是已經持有006208的人，我會覺得就不用特地為了這樣換股到0050。如果是我，我會懶得這樣做。

畢竟都是同樣的標的。但如果真的很很很在意股價及保管費，那不如就等006208有確切的方案出來，再來考慮下一步行動。

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