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長榮股利加持5檔高「榮」量 ETF 00919持有46.9億元最補

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
成分股持有長榮的前五大台股ETF。（資料來源：BLOOMBERG、CMONEY、2025/3/13）
成分股持有長榮的前五大台股ETF。（資料來源：BLOOMBERG、CMONEY、2025/3/13）

貨櫃三雄長榮海運（2603）配息出爐，擬每股配發現金股利32.5元，現金殖利率14.1%。市場除關注航運股是否有高殖利率行情外，對台股ETF千萬受益人來說，更關心其將帶來的股利進帳。

統計成分股中持有長榮的股數前五大的台股ETF依序分別為群益台灣精選高息（00919）持有1.44億股、元大高股息（0056）持有0.7億股、元大台灣價值高息（00940）持有0.38億股、大華優利高填息30（00918）持有0.25億股、元大台灣50（0050）持有0.11億股。長榮的高配息對於這5檔台股ETF股利挹注，以00919的46.94億最多，將讓00919未來配息能力大補。

ETF理財達人表示，長榮是00919的第三大成分股，占比9.73%，00919在去年12月換股時，預先挑選出未來能配出高息的獲利成長黑馬，因此增持航運類股、調節去年來漲多的電子股，並加碼了營建傳產股，新投組確實也符合投資人期待，除了替00919添加股價上漲的動能外，對於股利的進帳亦是大大的助益。

市場法人表示，00919第8次預估配息0.72元維持新高，連續8季年化配息率都逾10%優於投資人期待，即將於3月18日除息，參與配息最後買進日為3月17日。投資人可多留意。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00919群益台灣精選高息ETF基金 配息 長榮海運

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