快訊

最新！金秀賢認了與金賽綸交往 目前「情緒極度不穩定」

兒童禁令／少子化加重厭童氛圍 學者示警別養出冷漠世代

美航客機在機場登機門前起火！178名乘客站機翼撤離 濃煙直竄畫面曝

0050投資20年期間先空頭還牛市好？清流君回測：1500萬蒸發不見！

聯合新聞網／ 清流君
股市示意圖。中央社
股市示意圖。中央社

0050報酬順序：先壞後好（2004-2024）

每年年初都丟36萬，會滾到3500萬。

若把報酬順序完全顛倒：先好後壞...只剩2000萬，有1500萬直接蒸發不見！

你希望股市在你資產累積時先下跌還是先上漲？

◎本文內容已獲 清流君 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 ETF 市值型

延伸閱讀

006208改不配息如「自尋死路」玩不過元大！專家給錦囊：變季配息有勝算

0050賺26%想賣了！過來人因「1原因」勸先獲利了結

00919投資一年近65張投資績效大公開！莎莉：高股息未來打算暫停投入

00878股價回前低點21元…低接關鍵區域到？專家：很好的進場時機

相關新聞

006208真想換0050不如等富邦動作再決定！林艾比：高息或市值型ETF適合自己才最重要

今年市值型ETF是投資主流，但投資還是請檢視自己的投資需求，找尋最適合自己需求的投資標的，才是最重要的喔。

美股狂瀉他買00757卻「一跌還有一跌跌」 釣出一票苦主取暖哀號

美股標普五百指數在今年二月中創下歷史新高之後，大約一個月後的現在已重挫大約8.6%；同一段時間，那斯達克指數大跌約12.9%、費城半導體指數更是慘摔約17%。台股受到美股影響，2月21日收盤進入波段高點，然後一路下挫超過1600點，波段跌幅約6.9%。

0050投資20年期間先空頭還牛市好？清流君回測：1500萬蒸發不見！

你希望股市在你資產累積時先下跌還是先上漲？

00919投資一年近65張投資績效大公開！莎莉：高股息未來打算暫停投入

未來打算先暫停高股息投入，並將大部分資金往市值型投資，2025年也是很瘋狂投資理財的一年喲！

主動ETF與被動式0050差別在哪裡？波動性恐更高、報酬取決人為及市場環境

雖然主動式ETF和被動式ETF都屬於ETF家族，但它們在運作方式、目標和風險上卻大不相同...

美股震盪該觀望還加碼？他布局00971、00757、00662盼「撿到鑽石」

近期美股大幅震盪，費城半導體指數與那斯達克指數跌勢明顯，市場充滿不確定性，而川普近期發表的貿易政策言論更讓投資人感到動盪。CNN的貪婪與恐懼指標跌至16，顯示市場恐慌情緒高漲，讓許多投資人開始考慮是否逢低進場。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。