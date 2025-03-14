0050投資20年期間先空頭還牛市好？清流君回測：1500萬蒸發不見！
0050報酬順序：先壞後好（2004-2024）
每年年初都丟36萬，會滾到3500萬。
若把報酬順序完全顛倒：先好後壞...只剩2000萬，有1500萬直接蒸發不見！
你希望股市在你資產累積時先下跌還是先上漲？
◎本文內容已獲 清流君 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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