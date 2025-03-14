0050投資20年期間先空頭還牛市好？清流君回測：1500萬蒸發不見！

0050報酬順序：先壞後好（2004-2024）

每年年初都丟36萬，會滾到3500萬。

若把報酬順序完全顛倒：先好後壞...只剩2000萬，有1500萬直接蒸發不見！

你希望股市在你資產累積時先下跌還是先上漲？

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