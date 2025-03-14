第一金工業30 00728首季配息…3月19日為最後買進日

第一金投信最新配息訊息指出，第一金工業30 ETF（00728）今年首度季配除息交易日為3月20日，每單位配0.771元，配息發放日訂於4月15日，3月19日前為參與配息最後買進日，第一金投信指出，近期美股、台股出現較大波動與修正，提供追求長期資產成長與股息資產收益投資較佳時機，投資人不妨把握近期股價大幅修正機會，推升股息收益率，進場建立兼具股息與資本利得投資優勢的台股標的投資部位。

第一金投信說，除了近期股價修正幅度大，隨著上市、櫃公司股利政策發布，傳統的高股息標的，也可望受惠近期的股息政策行情，高股息題材標的更可望受到避險資金的青睞，不少原本即具備穩定獲利能力、較高股息殖利率的優質工業股，隨近期股價修正幅度較大後，投資價值更具備吸引力，也吸引長期投資者、股息偏好型投資人的資金青睞。

第一金工業30 ETF追蹤臺灣工業菁英30指數，成分股主要考量高品質多因子指數編製選股策略，成分股篩選兼顧股票市值、公司獲利、低負債比財務體質穩健，且著重長期股利穩定因子特性，通過流動性檢驗，選出財務體質較佳、獲利能力較好與股利發放較高標的，依市值排序的前30名股票，按市值計算權重。

第一金工業30 ETF最新前五大成份股包括：台積電（2330）（29%）、聯電（2303）（11.81%）、聯詠（3034）（7.19%）、大立光（3008）（6.47%）及研華（2395）（4.37%）等標的，核心成份標的亦兼具股息殖利率優勢，長線追求股息與資本利得兼具，是跟隨台灣市場長期成長掌握台灣工業精英指標股的台股ETF優質選擇，近期個股拉動幅度大，透過台股ETF投資，降低個股投資較大波動風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。