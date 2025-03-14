快訊

最新！金秀賢認了與金賽綸交往 目前「情緒極度不穩定」

兒童禁令／少子化加重厭童氛圍 學者示警別養出冷漠世代

美航客機在機場登機門前起火！178名乘客站機翼撤離 濃煙直竄畫面曝

第一金工業30 00728首季配息…3月19日為最後買進日

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
第一金工業30ET配息時間表。(資料來源：CMoney、第一金投信官網)
第一金工業30ET配息時間表。(資料來源：CMoney、第一金投信官網)

第一金投信最新配息訊息指出，第一金工業30 ETF（00728）今年首度季配除息交易日為3月20日，每單位配0.771元，配息發放日訂於4月15日，3月19日前為參與配息最後買進日，第一金投信指出，近期美股、台股出現較大波動與修正，提供追求長期資產成長與股息資產收益投資較佳時機，投資人不妨把握近期股價大幅修正機會，推升股息收益率，進場建立兼具股息與資本利得投資優勢的台股標的投資部位。

第一金投信說，除了近期股價修正幅度大，隨著上市、櫃公司股利政策發布，傳統的高股息標的，也可望受惠近期的股息政策行情，高股息題材標的更可望受到避險資金的青睞，不少原本即具備穩定獲利能力、較高股息殖利率的優質工業股，隨近期股價修正幅度較大後，投資價值更具備吸引力，也吸引長期投資者、股息偏好型投資人的資金青睞。

第一金工業30 ETF追蹤臺灣工業菁英30指數，成分股主要考量高品質多因子指數編製選股策略，成分股篩選兼顧股票市值、公司獲利、低負債比財務體質穩健，且著重長期股利穩定因子特性，通過流動性檢驗，選出財務體質較佳、獲利能力較好與股利發放較高標的，依市值排序的前30名股票，按市值計算權重。

第一金工業30 ETF最新前五大成份股包括：台積電（2330）（29%）、聯電（2303）（11.81%）、聯詠（3034）（7.19%）、大立光（3008）（6.47%）及研華（2395）（4.37%）等標的，核心成份標的亦兼具股息殖利率優勢，長線追求股息與資本利得兼具，是跟隨台灣市場長期成長掌握台灣工業精英指標股的台股ETF優質選擇，近期個股拉動幅度大，透過台股ETF投資，降低個股投資較大波動風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00728第一金工業30 ETF 配息 高股息

延伸閱讀

法人：川普政策干擾難避免 台股投資操作回歸基本面

台股外資殺不停 13天跌掉1,768點 台積話題引爆大盤上下震盪

長榮股息亮眼／高「榮」量ETF 吞大補丸

美高收債價格大跌…與公債殖利率差距擴大 全因投資人擔憂1事

相關新聞

006208真想換0050不如等富邦動作再決定！林艾比：高息或市值型ETF適合自己才最重要

今年市值型ETF是投資主流，但投資還是請檢視自己的投資需求，找尋最適合自己需求的投資標的，才是最重要的喔。

美股狂瀉他買00757卻「一跌還有一跌跌」 釣出一票苦主取暖哀號

美股標普五百指數在今年二月中創下歷史新高之後，大約一個月後的現在已重挫大約8.6%；同一段時間，那斯達克指數大跌約12.9%、費城半導體指數更是慘摔約17%。台股受到美股影響，2月21日收盤進入波段高點，然後一路下挫超過1600點，波段跌幅約6.9%。

0050投資20年期間先空頭還牛市好？清流君回測：1500萬蒸發不見！

你希望股市在你資產累積時先下跌還是先上漲？

00919投資一年近65張投資績效大公開！莎莉：高股息未來打算暫停投入

未來打算先暫停高股息投入，並將大部分資金往市值型投資，2025年也是很瘋狂投資理財的一年喲！

主動ETF與被動式0050差別在哪裡？波動性恐更高、報酬取決人為及市場環境

雖然主動式ETF和被動式ETF都屬於ETF家族，但它們在運作方式、目標和風險上卻大不相同...

美股震盪該觀望還加碼？他布局00971、00757、00662盼「撿到鑽石」

近期美股大幅震盪，費城半導體指數與那斯達克指數跌勢明顯，市場充滿不確定性，而川普近期發表的貿易政策言論更讓投資人感到動盪。CNN的貪婪與恐懼指標跌至16，顯示市場恐慌情緒高漲，讓許多投資人開始考慮是否逢低進場。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。