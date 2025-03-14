00919投資一年近65張投資績效大公開！莎莉：高股息未來打算暫停投入
投資滿一歲的高股息，是時候揭開神秘面紗了。
起初抱著好奇心加入，還有私心也想領甜甜的股利，不管績效如何對我都算是有感累積。
本次實測標的00919
1.投資金額：1,590,850元
2.累積股數： 64,650股
3.現金股利：103,007元
4.含息報酬率：+4%
5.未含息報酬率：-2.73%
投資頁面皆以不含息做參考依據
高股息的一年洗禮，學會運用質押再投入，增加股利帶來實質金錢安全感，股利存入戶頭的感覺也挺好的。
未來打算先暫停高股息投入，並將大部分資金往市值型投資，2025年也是很瘋狂投資理財的一年喲！
很多時候盲目跟隨不如實際走訪，更能感受其中找到存股需求，用適合的方式存才能長期累積，來場投資漫步旅行吧！
一起感受市場的上漲下跌，我們都值得擁有豐厚資產的權利。
◎本文內容已獲 想退休的莎莉 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言