00919投資一年近65張投資績效大公開！莎莉：高股息未來打算暫停投入

投資滿一歲的高股息，是時候揭開神秘面紗了。

起初抱著好奇心加入，還有私心也想領甜甜的股利，不管績效如何對我都算是有感累積。

本次實測標的00919

1.投資金額：1,590,850元 2.累積股數： 64,650股 3.現金股利：103,007元 4.含息報酬率：+4% 5.未含息報酬率：-2.73%

投資頁面皆以不含息做參考依據

高股息的一年洗禮，學會運用質押再投入，增加股利帶來實質金錢安全感，股利存入戶頭的感覺也挺好的。

未來打算先暫停高股息投入，並將大部分資金往市值型投資，2025年也是很瘋狂投資理財的一年喲！

很多時候盲目跟隨不如實際走訪，更能感受其中找到存股需求，用適合的方式存才能長期累積，來場投資漫步旅行吧！

一起感受市場的上漲下跌，我們都值得擁有豐厚資產的權利。

◎本文內容已獲 想退休的莎莉 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。