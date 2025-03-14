快訊

雲云老董殺害技術長…醫曝最新傷勢「仍無法製作筆錄」

普亭「原則上同意停火」只是拖延？澤倫斯基：想拒絕不敢跟川普直說

00919投資一年近65張投資績效大公開！莎莉：高股息未來打算暫停投入

聯合新聞網／ 想退休的莎莉
股市示意圖。曾原信／攝影
股市示意圖。曾原信／攝影

投資滿一歲的高股息，是時候揭開神秘面紗了。

起初抱著好奇心加入，還有私心也想領甜甜的股利，不管績效如何對我都算是有感累積。

本次實測標的00919

1.投資金額：1,590,850元

2.累積股數： 64,650股

3.現金股利：103,007元

4.含息報酬率：+4%

5.未含息報酬率：-2.73%

投資頁面皆以不含息做參考依據

高股息的一年洗禮，學會運用質押再投入，增加股利帶來實質金錢安全感，股利存入戶頭的感覺也挺好的。

未來打算先暫停高股息投入，並將大部分資金往市值型投資，2025年也是很瘋狂投資理財的一年喲！

很多時候盲目跟隨不如實際走訪，更能感受其中找到存股需求，用適合的方式存才能長期累積，來場投資漫步旅行吧！

一起感受市場的上漲下跌，我們都值得擁有豐厚資產的權利。

◎本文內容已獲 想退休的莎莉 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00919群益台灣精選高息ETF基金 季配息

延伸閱讀

0050、006208、00878、0056、00919…ETF進入大者恆大！孫太：信用更加重要

00878股價回前低點21元…低接關鍵區域到？專家：很好的進場時機

美股震盪該觀望還加碼？他布局00971、00757、00662盼「撿到鑽石」

0050賺26%想賣了！過來人因「1原因」勸先獲利了結

相關新聞

00919投資一年近65張投資績效大公開！莎莉：高股息未來打算暫停投入

未來打算先暫停高股息投入，並將大部分資金往市值型投資，2025年也是很瘋狂投資理財的一年喲！

主動ETF與被動式0050差別在哪裡？波動性恐更高、報酬取決人為及市場環境

雖然主動式ETF和被動式ETF都屬於ETF家族，但它們在運作方式、目標和風險上卻大不相同...

美股震盪該觀望還加碼？他布局00971、00757、00662盼「撿到鑽石」

近期美股大幅震盪，費城半導體指數與那斯達克指數跌勢明顯，市場充滿不確定性，而川普近期發表的貿易政策言論更讓投資人感到動盪。CNN的貪婪與恐懼指標跌至16，顯示市場恐慌情緒高漲，讓許多投資人開始考慮是否逢低進場。

0050賺26%想賣了！過來人因「1原因」勸先獲利了結

今年台股開始短暫修正，台積電也跌破千元關卡，以存股來說就是最佳進場時機，逢低加碼，逐步買進並持有就是一般投資人最佳投資策略。不過有網友投資0050，且報酬率已達26%，令他不禁猶豫是否該獲利了結。有投資人坦言「已先賣」，他分析，0050成分股多數以台積電(2330)為主，而現在台積電股價不太妙，很可能影響0050走勢，不如入袋為安。

009804「持股上限30％」長期投資能有機會走更穩健！減少單一公司帶來的風險

聯邦投信指出，在此次新發行的009804台灣精彩50ETF中，設計了單一公司持股比重上限為30%的風險控制機制，旨在防止某一單一公司權重過高而導致ETF波動過大，這樣的設計能讓ETF的表現更符合整體市場走勢，而非僅依賴單一公司。

「優殖高息」投等債ETF 搶鏡

市場傳出川普將宣布聯準會監管副主席提名人選，投資人擔憂金融市場恐又出現震盪，投信法人表示，短期市場波動無法緩解下，建議今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。