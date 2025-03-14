主動ETF與被動式0050差別在哪裡？波動性恐更高、報酬取決人為及市場環境

去年底金管會宣布開放「主動式ETF」，在今年投資人將有更多元的投資選擇。那麼主動式ETF相比過去我們主要投資的被動式ETF差在哪裡、績效如何？本篇筆者帶大家初步認識，並且拿美國過去的經驗來讓大家有個概念。

什麼是主動式ETF？

簡單來說，主動式ETF是一種結合了「主動管理」和「ETF交易特性」的投資工具。主動式ETF與一般的ETF一樣可以像股票一樣在開盤時間買賣。而主動式ETF最大的特色就是它的投資組合不是單純追蹤某個指數，而是由專業的基金經理人根據市場狀況和投資策略，主動挑選股票、債券或其他資產，目標是超越市場平均表現，帶來更高的報酬。

舉個例子來說，假設你買了一檔主動式ETF，裡面的持股可能是基金經理人看好未來成長的科技股、金融股，甚至是某個新興市場的債券，而不是像被動式ETF如元大台灣50（0050）那樣，直接複製台灣50指數的成分股。

主動式ETF vs 被動式ETF：差別在哪？

雖然主動式ETF和被動式ETF都屬於ETF家族，但它們在運作方式、目標和風險上卻大不相同。以下是幾個關鍵差異：

投資策略

被動式ETF：追蹤某個特定指數（例如台股加權指數或標普500），成分股和比例完全按照指數編制規則，基金經理人幾乎不干預。

主動式ETF：由基金經理人主動選股或調整持倉，可能天天換股，也可能根據市場趨勢靈活佈局，追求超越指數的報酬。

成本

被動式ETF：管理費通常較低。

主動式ETF：由於需要專業團隊操作，管理費會比被動式ETF高一些，但通常仍低於傳統主動型共同基金。

透明度

被動式ETF：持股完全公開。

主動式ETF：一樣每天公開持股，主動式ETF可以先換股再公告，不會像被動式ETF必須先公告換股內容。

靈活性

被動式ETF：調整持股的時機和內容受限於指數更新（通常是每季或半年調整一次）。

主動式ETF：能隨時因應市場變化調整，例如在經濟衰退時加碼防守型股票，或在牛市時搶進成長股。

風險與報酬

被動式ETF：報酬取決於所追蹤的指數表現，風險因指數類型而異，但無法超越其對應指數的表現。以0050來說，報酬會跟著台灣50指數走，但無法打贏指數。

主動式ETF：有可能帶來超額報酬，但也可能因為經理人判斷失誤而表現不如大盤。

以美股來看主動式ETF績效如何

主動式ETF雖然台灣在今年才開放，但是在國外已經行之有年，特別是在美國，市場規模成長迅速，以下筆者就舉例美股知名的主動式ETF─ARKK跟追蹤大盤指數的SPY來做績效的相比：

ARKK（ARK Innovation ETF，主動式ETF）：

ARKK是由Cathie Wood（人稱木頭姊）帶領的方舟投資團隊管理，專注於創新科技領域（如AI、電動車、生物科技）。2014年成立以來，ARKK的報酬率在某些年份表現驚人，例如2020年達到152.82%，遠超大盤。

SPY（SPDR S&P 500 ETF，被動式ETF）：

SPY是追蹤標普500指數的經典被動式ETF，長期年化報酬率約在7%-10%之間，而2020年報酬率為18.40%。

雖然ARKK在2020年有152.82%的表現，但在2022年科技股大跌時，ARKK全年下跌了67%，而SPY只跌了18%。這說明主動式ETF的波動性可能更高，報酬取決於基金經理人的眼光和市場環境。

台灣的主動式ETF值得期待嗎？

截至2025年2月，已有18家投信表達發行主動式ETF的意願，其中野村投信的「野村臺灣智慧優選主動式ETF」已率先送件申請，未來有更多資訊筆者再來跟大家介紹。而根據晨星（Morningstar）的數據，截至2023年底，美國約有三分之一的主動式ETF在過去五年跑贏對應的被動式指數ETF，但剩下的三分之二則落後。因此可以知道主動式ETF的績效差異很大，挑選一檔好的主動式ETF需要看經理人的實力和策略是否與市場契合，建議挑選主動式ETF的同時也可以研究基金經理人的背景和策略。

總結來說，如果你偏好穩健、長期投資，並享受低成本和市場平均報酬，被動式ETF仍是首選。但如果你願意承擔一點風險，相信專業經理人的眼光，並希望在特定市場環境下跑贏大盤，主動式ETF或許值得一試。

◎本文內容已獲 ETF存股計劃 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。